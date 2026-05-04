'BJP की सरकार का बनना...', बंगाल चुनाव के नतीजों पर JDU नेता राजीव रंजन का बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है. बंगाल, असम और पुद्दुचेरी के रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी बंगाल में 142 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 99 सीटों पर आगे है. असम में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. बीजेपी 83 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं कांग्रेस 27 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए है.

इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. बिहार जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने रुझानों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि अभी मत पत्र की गिनती जारी है. लेकिन चुनाव के समय जो हालात दिखे हैं. जो मतदान केंद्रों से जनता के रुझान का एहसास हुआ है. उससे स्पष्ठ है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना बिल्कुल तय है.

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बंगाल चुनावों पर क्या बोले जेडीयू प्रवक्ता?

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि जहां तक दो राज्यों का सवाल है उसमें बहुत बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे हैं. लेकिन बीजेपी के सदस्य विधानसभा में दिखेंगे और वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा. तमिलनाडू को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी तो तस्वीरें स्पष्ट होंगी, लेकिन वहां कांग्रेस का डीएमके और बीजेपी का एआईडीएमके के साथ गठबंधन करीबी मुकाबले में है. कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी.

सुबह 8 बजे से हो रही मतगणना

राज्य में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों की गिनती शुरू हुई.इस बार एक खास स्थिति यह है कि राज्य की 294 में से 293 सीटों पर ही फिलहाल मतगणना हो रही है.

दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा मतदान (री-पोल) कराने का फैसला किया है. इस सीट के नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव में चुनाव आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए हैं.

पहले के चुनावों में पोस्टल बैलेट की पूरी गिनती खत्म होने के बाद ही ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होती थी. लेकिन इस बार सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ पोस्टल बैलेट गिने गए, और 8:30 बजे के बाद से पोस्टल बैलेट और ईवीएम के वोटों की गिनती एक साथ शुरू कर दी गई.

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