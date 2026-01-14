तेज प्रताप यादव की हो जाएगी घर वापसी? चूड़ा-दही में पहुंचे मामा के बयान से मिल रहे ये संकेत

मकर संक्रांति के मौके पर जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजधानी पटना में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया है. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव जन शक्ति जनता दल प्रमुख और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित मकर संक्रांति भोज में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप अपने पिता लालू के बगल में बैठे दिखे.

इस दौरान तेजप्रताप के बड़े मामा प्रभुनाथ यादव कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा दही-चूड़ा भोज में आए हैं तो आशीर्वाद देंगे कि हमारा भांजा आगे बढ़े. जनता की सेवा करे. हम अपने बड़े भांजे को आशीर्वाद देने आए हैं. पूरा परिवार इकट्ठा होगा. इसके अलावा प्रभुनाथ यादव ने चुनाव में धोखाधड़ी के सवाल पर कहा "चुनाव के दिन तक महिलाओं को 10,000 रुपये मिले. इसमें पुरुषों को भी मिल गया है. हमारे दल को एक करोड़ 15 लाख मत मिले. इन लोगों को 95 लाख मत मिले. तो आगे हम हुए न लेकिन मशीनरी की गड़बड़ी से हम हार गए.

7 महीने पहले जिस बेटे को पार्टी से निकाला आज उसके घर पहुंचे लालू यादव, तेज प्रताप भी पिता की सेवा में दिखे लीन



तेज प्रताप यादव के मामा साधू यादव ने कहा कि पूरा परिवार एक हो जाएगा.मेरा आशीर्वाद है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आएंगे.