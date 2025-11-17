हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: बिहार में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, अब नया सीएम कौन?

Bihar Politics: बिहार में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, अब नया सीएम कौन?

Bihar Politics: नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. वह वर्ष 2000 से 2024 तक 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन बाद 17 नवंबर, सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनसे नई सरकार के गठन होने तक राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है.  इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार ने सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक की. बैठक में मंत्रीमंडल को भंग करने के प्रस्ताव पास हुआ.

कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद वह राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा. नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ ही औपचारिक तौर पर मौजूदा सरकार भंग हो गई.

बिहार चुनाव में 14 नवंबर को आए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था. वहीं राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली महागठबंधन अपनी उम्मीद से बहुत बुरे नतीजों का सामना कर रही है.

उधर, अब सवाल उठ रहे हैं कि राज्य का नया सीएम कौन होगा? सूत्रों की मानें तो बीजेपी के ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बिहार में अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे. सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री बिहार शपथ ले सकते हैं. उनके साथ-साथ 31 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं.

शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में होगा और इस कार्यक्रम में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं. संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों. 

तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए? बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा

केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार में नई सरकार के शपथ के सदंर्भ में दावा किया है कि सरकार में 35-36 मंत्री होंगे. इसमें से 15 -16 मंत्री बीजेपी के होंगे 13 -14 मंत्री जेडीयू से होंगे ,LJP (R) से 3 मंत्री और HAM पार्टी और उपेंद्र  कुशावाह की पार्टी - आरएलएम से एक-एक मंत्री बनेंगे. मांझी ने कहा कि मंत्री पद को लेकर हमारी पार्टी में कोई लालच नहीं है, जो मिलेगा हम उसमें खुश हैं.

नीतीश कुमार ने कब-कब दिया इस्तीफा?

नीतीश ने पहली बार वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद वर्ष 2005-10,वर्ष 2010-14 तक वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ सीएम रहे. हालांक लोकसभा चुनाव 2014 के बाद उन्होंने बतौर सीएम इस्तीफा दे दिया. तब जीतन राम मांझी सीएम बने थे. इसके बाद वर्ष 2015 में वह फिर से सीएम बने और इस बार उनको राष्ट्रीय जनता दल, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और कांग्रेस का साथ मिला. वर्ष 2015 चुनाव में वह बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया. इसके परिणाम स्वरूप राजद 71, और जदयू को 80 सीटें मिलीं थीं. इसी सरकार में तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने थे. 

इसके बाद वर्ष 2017 में जब तेजस्वी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे. नीतीश ने उनसे इस्तीफा देने को कहा हालांकि राजद ने इससे इनकार कर दिया. इसके बाद नीतीश ने तत्काल इस्तीफा दिया और कुछ घंटों में एनडीए के साथ मिलकर दोबारा बीजेपी के साथ आकर सरकार बना ली.

2020 चुनाव में वह फिर एनडीए के समर्थन से सीएम बने. हालांकि वर्ष 2022 में उन्होंने इस्तीफा दिया और राजद के साथ दोबारा सरकार बना ली. यह सरकार 2024 तक चली. वर्ष 2024 जनवरी में नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. इसी दिन वह फिर से एनडीए के साथ आकर 9वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ही राज्य के 10वें सीएम के तौर पर शपथ लेंगे या कोई नया चेहरा राज्य की कमान संभालेगा. 

Published at : 17 Nov 2025 11:56 AM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIhar Politics BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget