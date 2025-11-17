तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए? बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा

लोकसभा के पूर्व सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता उदित राज ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव पर किए गए उनके दावे ने खलबली मचा दी है. राज ने दावा किया कि तेजस्वी जीते नहीं बल्कि जिताए गए ताकि चुनाव निष्पक्ष दिखें.

उन्होंने कहा कि 'राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने (भारतीय जनता पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग ने) उनकी जीत सुनिश्चित की, क्योंकि वह शाम तक पीछे चल रहे थे. अब इन्होंने सोचा कि चुनावों को उचित ठहराने और निष्पक्ष दिखाने के लिए, उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी जीत हो.'

राज ने कहा 'एसआईआर और ईवीएम का इस्तेमाल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, और वे भारत के संविधान को नष्ट कर देंगे. चुनाव पहले से ही तय थे, और उन्हें ठीक से पता था कि क्या होगा.'

और क्या बोले उदित राज?

दरअसल, राज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बिहार चुनाव में आयोग और बीजेपी की भूमिका पर दिए गए बयान के संबंध में सवाल पूछा गया था. अखिलेश ने कहा था कि यह बिहार में वोट की लूट नहीं डकैती की गई है. इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ.

राज ने कहा कि संभव है कि 2027 में वन नेशन, वन इलेक्शन कर दें. या फिर साल 2029 तक वह 400 पार चले जाएं. अब उनके पास नया तरीका आ गया है तो वह (बीजेपी) 400 पार चले जाएंगे. ईवीएम और SIR के जरिए बीजेपी हासिल कर सकती है. बात बहुत आगे तक चली गई है. यह तो तेजस्वी को जिता दिया गया है. बिहार चुनाव पहले से तय था कि हमें कितनी सीट जीतनी है और कितनी छोड़नी है. भारत अब रूस और चीन के मॉडल पर चल रहा है.