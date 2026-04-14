हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 'प्रयोग' करने से डर गई बीजेपी! नीतीश कुमार की राह पर चलना मजबूरी या जरूरी? समझें

बिहार में 'प्रयोग' करने से डर गई बीजेपी! नीतीश कुमार की राह पर चलना मजबूरी या जरूरी? समझें

Bihar Politics: बिहार में BJP ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना है. हालांकि इस फैसले को लेकर पहले से ही व्यापक चर्चा थी और अंततः पार्टी ने वही निर्णय लिया, जिनकी अटकलें पहले से लगाई जा रही थीं.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 14 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं.
  • नीतीश कुमार ने पहले ही सम्राट चौधरी के नाम का संकेत दिया था.
  • बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती थी.
  • विपक्षी दलों का दबाव भी फैसले को प्रभावित कर रहा था.

बिहार में नया सीएम कौन होगा, इस पर अब चर्चाओं और अटकलों को विराम मिल चुका है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई. इससे पहले जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में नामांकन के बाद राज्य की यात्रा पर निकले, तो वह कई मौकों पर यह संकेत देते रहे कि सम्राट ही राज्य के अगले सीएम होंगे.

बीते एक दशक से ज्यादा समय में बीजेपी की कार्यशैली से वाकिफ राजनीतिक पंडित इन इशारों को सिर्फ इशारा ही मानकर चल रहे थे. सबके जेहन में यह बात थी कि बीजेपी इस तरह किसी ऐलान या संकेत भर के दम पर सीएम नहीं चुनेगी.

हालांकि, इस बार उलटा हुआ. केंद्र और विभिन्न राज्यों की सत्ता में मौजूद बीजेपी ने शायद पहली बार ऐसा फैसला लिया, जिसकी जानकारी लगभग सबको पहले से थी. बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों का दावा है कि बीजेपी यहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश जैसा कोई बड़ा और अप्रत्याशित फैसला लेने से बची.

सबने कहा- मार्गदर्शक नीतीश

सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात स्पष्ट हुई, उसके बाद से बीजेपी, जनता दल (यूनाइटेड) समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के हर दल की ओर से यह कहा जाने लगा कि अगली सरकार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ही चलेगी.

अपनी यात्रा के दौरान अलग-अलग मौकों पर सम्राट चौधरी का नाम लेकर या उनकी पीठ थपथपाकर नीतीश कुमार, एनडीए-खासतौर पर बीजेपी को यह संकेत दे चुके थे कि उनकी इच्छा क्या है. ऐसे में केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने भी कोई अलग फैसला करना उचित नहीं समझा.

CM बनने से पहले सम्राट चौधरी ने ले लिया बड़ा 'संकल्प', इशारों में दिए ये संकेत

नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान न केवल सम्राट का नाम लिया या इशारा किया, बल्कि जेडीयू कार्यकर्ताओं तक भी यह संदेश पहुंचाया कि वह जिसे चाहेंगे, वही सीएम होगा. अब सम्राट के नाम पर मुहर लगने से यह बात और स्पष्ट हो गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट को सीएम बनाने के फैसले से राज्य में जेडीयू और बीजेपी के बीच, नीतीश कुमार की अप्रत्यक्ष गैरमौजूदगी के बावजूद, दूरी नहीं बढ़ेगी.

नीतीश को नाराज नहीं करना चाहती थी बीजेपी

बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती थी. इसके पीछे सिर्फ यह वजह नहीं थी कि वे सम्राट चौधरी को पसंद करते थे, बल्कि जेडीयू का एक बड़ा धड़ा नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को बीजेपी की साजिश से जोड़कर देख रहा था. इसमें कुछ विधायक भी शामिल थे. ऐसे में बीजेपी ने जेडीयू के साथ संतुलन बनाकर चलने की रणनीति अपनाई.

इस्तीफा देने से पहले बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आखिरी बयान में भी कहा, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा.'

विपक्ष के बयान भी अहम कारण?

बीजेपी द्वारा राज्य में कोई बड़ा प्रयोग न करने के पीछे विपक्षी दलों का दबाव भी एक अहम कारण माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, भले ही राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विधानसभा के संख्याबल में कमजोर हों, लेकिन नीतीश कुमार के हालिया इस्तीफे ने राज्य की बड़ी आबादी के बीच यह धारणा बना दी है कि तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं के दावे सही साबित हो रहे हैं.

नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफे के बाद ही सम्राट को दे दी थी बधाई, कल बनेंगे बिहार के 'चौधरी'

ऐसे में बीजेपी भी किसी ऐसे चेहरे को सीएम बनाने से बचना चाहती थी, जिससे विपक्ष के दावों को और बल मिले. गौरतलब है कि जब नए सीएम को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने “पर्ची” का जिक्र किया था. वे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के समय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में थमाई गई पर्ची का उदाहरण देते हुए इसी तरह की स्थिति की आशंका जता रहे थे.

दूसरी ओर, बीजेपी भी चाहती है कि वह पहले बिहार में अपनी संगठनात्मक और राजनीतिक जमीन को और मजबूत कर ले, ताकि भविष्य में गठबंधन के साथियों के संकेतों या दबावों से इतर फैसले लेने की स्थिति में आ सके.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 14 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Samrat Chaudhary BJP Jdu BIhar Politics BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में 'प्रयोग' करने से डर गई बीजेपी! नीतीश कुमार की राह पर चलना मजबूरी या जरूरी? समझें
बिहार में 'प्रयोग' करने से डर गई बीजेपी! नीतीश कुमार की राह पर चलना मजबूरी या जरूरी? समझें
बिहार
CM बनने से पहले सम्राट चौधरी ने ले लिया बड़ा 'संकल्प', इशारों में दिए ये संकेत
CM बनने से पहले सम्राट चौधरी ने ले लिया बड़ा 'संकल्प', इशारों में दिए ये संकेत
बिहार
सम्राट चौधरी की सियासी पारी: RJD से शुरुआत, लालू को छोड़ JDU में भी गए, अब BJP से बनेंगे CM
सम्राट चौधरी की सियासी पारी: RJD से शुरुआत, लालू को छोड़ JDU में भी गए, अब BJP से बनेंगे CM
बिहार
नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफे के बाद ही सम्राट को दे दी थी बधाई, कल बनेंगे बिहार के 'चौधरी'
नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफे के बाद ही सम्राट को दे दी थी बधाई, कल बनेंगे बिहार के 'चौधरी'
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Samrat Chaudhary Bihar New CM LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम, कहा- जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा
LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम, कहा- जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा
विश्व
Hormuz Blockade: ‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच आया राहुल गांधी का बयान, कहा- मैं हर मजदूर के साथ
LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच आया राहुल गांधी का बयान, कहा- मैं हर मजदूर के साथ
विश्व
US Iran War News Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', अमेरिका की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो..
Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', US की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
बिहार
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
साउथ सिनेमा
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
इंडिया
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget