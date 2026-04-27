करण औजला के Bisexual पोस्ट से मचा हंगामा, सिंगर बोले- फेक न्यूज़ है
Karan Aujla Viral Tweet: पंजाबी सिंगर करण औजला से जुड़ी एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें ‘I’m bisexual’ लिखा है. ऐसे में अब उन्होंने इस मामले पर सफाई दी है.
पंजाबी सिंगर करण औजला किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. ऐसे में अब उनसे जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कथित तौर पर उनके 'बायसैक्सुअल' होने की बात लिखी गई है. पोस्ट के सोशल मीडिया पर आते ही हंगामा मच गया है. फैंस इसे देखने के बाद शॉकिंग रिएक्शन दे रहे थे. मामले को बढ़ता हुए देखकर अब सिंगर ने इस पर सफाई दी है.
दरअसल, जैसे-जैसे पोस्ट वायरल हुई और इसने लोगों का ध्यान खींचा वैसे ही पोस्ट पर ही कई लोग सवाल करने लगे, जिसके बाद लोगों में कंफ्यूजन देख सिंगर करण औजला भी चुप नहीं रहे. उनकी टीम की ओर से इस वायरल पोस्ट पर सफाई दी गई साथ ही सच्चाई को भी बताया गया.
करण औजला की टीम ने बताया 'फेक'
करण औजला को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट सिंगर की टीम की ओर से रिएक्शन दिया गया और इस गाने को गलत ठहराया गया है. सोमवार को उनकी ओर से सफाई दी गई कि वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रहा अकाउंट फर्जी है और उसका गायक से कोई संबंध नहीं है. इस बयान से पूरा मामला ही बदल दिया. इस बयान के बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली और इसे फेक करार दिया.
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वायरल पोस्ट और लोगों का रिएक्शन
सोशल मीडिया पर पंजाबी सिंगर करण औजला को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई थी. हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया था. लेकिन देखते ही देखते इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था. इसमें उनके 'बायसैक्सुअल' होने की बात लिखी थी. पोस्ट के सामने आने के बाद मामला काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था. लेकिन, कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया हैंडल पर गौर किया तो ये सिंगर के ऑरिजनल अकाउंट से मेल नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से लोगों के मन में शक पैदा हुआ था और सोशल मीडिया पर यूजर्स दो भागों में बंट गए थे. कुछ ने माना कि ये सही है तो कुछ ने इसे गलत ठहराया था. इसी बीच सिंगर की टीम की ओर से बयान सामने आया और सारी कंफ्यूजन ही दूर हो गई.
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Source: IOCL