ईरान को मिला रूस का साथ, पुतिन ने अराघची से की मुलाकात, खामेनेई को भेजीं शुभकामनाएं

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा खामेनेई के लिए अपनी शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भेजी है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब खामेनेई के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आ रही थीं.

पुतिन ने दिया शांति का संदेश

सेंट पीटर्सबर्ग में हुई इस मुलाकात में पुतिन ने कहा कि उन्हें इस्लामी क्रांति के नेता की ओर से एक संदेश मिला है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरानी लोग इस “कठिन दौर” से उबर जाएंगे और देश में जल्द शांति बहाल होगी.

रूस का समर्थन जारी

पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के हितों का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा. उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाने के लिए रूस अपनी भूमिका निभाता रहेगा. न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने यह जानकारी दी.

अराघची का जवाब

इस मुलाकात के दौरान अराघची ने कहा कि ईरानी लोगों ने अमेरिकी आक्रामकता का बहादुरी से सामना किया है और आगे भी करते रहेंगे. उन्होंने यह भी जोर दिया कि ईरान और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी है, जिसे दोनों देश और मजबूत करेंगे.

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शांति की उम्मीद

रूसी मीडिया के अनुसार, पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान इस चुनौतीपूर्ण समय से निकलकर स्थिरता की ओर बढ़ेगा. उन्होंने अराघची से कहा कि वे उनके शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचाएं. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन रूस ने साफ किया है कि वह ईरान के साथ खड़ा है और शांति बहाली के प्रयास जारी रखेगा.