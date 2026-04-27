तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को कहा था पगड़ी संभालकर रखने, अब विजय सिन्हा ने कह दी बड़ी बात

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ था. इस दौरान तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी जैसे नेताओं का संबोधन भी हुआ था. तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए सम्राट चौधरी को कहा था कि पगड़ी संभालकर रखिएगा, विजय कुमार सिन्हा की नजर है. अब इस पर पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की आज (सोमवार) प्रतिक्रिया आई है.

विजय सिन्हा ने कहा, "तेजस्वी जी ने सही कहा कहा है… पगड़ी का लाज बचाना हमारी जिम्मेदारी है. हर बिहारी की पगड़ी का लाज बचाने के लिए विजय सिन्हा संकल्पित है."

तेजस्वी यादव ने कई बार सम्राट चौधरी को लेकर कहा है कि वे लालू की पाठशाला के हैं. इस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कौन कहां पढ़ा है यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस धरती पर हम पले-बढ़े हैं वहां के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं. हमारे पिता शिक्षक थे. जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद सारे पाठशाला की पढ़ाई खत्म हो जाती है.

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आरजेडी को बताया परिवार की पार्टी

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि ये तेजस्वी यादव के परिवार की पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, यह सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है. इस गठबंधन में जब सामूहिक नेतृत्व निर्णय ले लेता है तो उस पर विचार नहीं किया जाता है, स्वागत किया जाता है.

'गलतफहमी में ना रहें तेजस्वी यादव'

विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने इसका स्वागत किया है. नए नौजवानों को बेहतर सेवा करने का और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार कर रहा है. इसलिए तेजस्वी यादव गलतफहमी में ना रहें.

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