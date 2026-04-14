नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफे के बाद ही सम्राट को दे दी थी बधाई, कल बनेंगे बिहार के 'चौधरी'

नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल) को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफा सौंपने के बाद ही लोक भवन के अंदर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई दी. बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले नीतीश कुमार की ओर से सम्राट चौधरी को बधाई दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ हो गई. लंबे इंतजार के बाद यह तय हो गया है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्‍यमंत्री होंगे. उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है.

बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम, कल शपथ

सम्राट चौधरी कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे. ये पहली बार होगा जब बिहार में सीएम पद पर बीजेपी का नेता काबिज होगा. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, ''पुत्रवत सम्राट चौधरी जी को बिहार भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बिहार को नया सम्राट मुबारक हो.''

उपेंद्र कुशवाहा ने दी सम्राट चौधरी को बधाई

वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर लिखा, ''सम्राट चौधरी जी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.''

सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में सम्राट चौधरी ने राजनीति के क, ख, ग सीखे. सम्राट चौधरी मूल रूप से RJD में थे लेकिन बाद में JDU में चले गए और फिर बेहतर अवसरों की तलाश में बीजेपी में शामिल हो गए. सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी एक वक्त लालू प्रसाद के काफी करीबी हुआ करते थे. साल 1990 में सम्राट चौधरी ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की. सम्राट चौधरी की राजनीतिक ट्रेनिंग RJD में हुई.