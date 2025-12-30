हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: दूध मार्केट में खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर जब्त किया नकली पनीर, दुकानदार फरार

बिहार: दूध मार्केट में खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर जब्त किया नकली पनीर, दुकानदार फरार

Fake Paneer Seized: पटना के पुराने दूध मार्केट में खाद्य विभाग की टीम ने करीब 500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया. कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर मौके से फरार हो गए.

By : शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 01:00 PM (IST)
पटना के पुराने दूध मार्केट में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर के कारोबार का खुलासा किया है. सोमवार (30 दिसंबर) को खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 500 किलो नकली पनीर जब्त किया. जांच में सामने आया कि यह पनीर बेहद खतरनाक रसायनों से तैयार किया गया था और इसमें दूध नाममात्र भी नहीं था.

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब पनीर की जांच की गई तो वह जीभ पर चिपक रहा था. जिससे उसके नकली होने का शक और गहरा गया. प्राथमिक जांच में बीटाडीन डालने पर पनीर का रंग काला पड़ गया. इससे साफ हो गया कि पनीर दूध से नहीं बना है. बल्कि केमिकल, घटिया पाउडर और पाम ऑयल से बनाया गया था.

छापेमारी के दौरान दूध मार्केट में मची अफरा-तफरी

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान दूध मार्केट में अफरा-तफरी मच गई. कई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर मौके से फरार हो गए. टीम ने मौके पर 100 लीटर से अधिक अमानक और मिलावटी दूध को भी नष्ट कराया.

मार्केट में लोगों ने खाद्य विभाग की टीम का किया विरोध

कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने खाद्य विभाग की टीम का विरोध करना शुरू कर दिया. हालात बिगड़ते देख खाद्य संरक्षा पदाधिकारी अजय कुमार ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया. पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और कार्रवाई पूरी की गई.

इसके बाद कोतवाली थाना में सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

Published at : 30 Dec 2025 01:00 PM (IST)
