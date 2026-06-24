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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर में सांसद पप्पू यादव का सनसनीखेज दावा, 'पुलिस मुख्यालय से…'

भरत तिवारी एनकाउंटर में सांसद पप्पू यादव का सनसनीखेज दावा, 'पुलिस मुख्यालय से…'

Bihar Bharat Bhushan Tiwari Encounter: पप्पू यादव का कहना है कि अभी बिहार में कानून से ऊपर होकर काम किया जा रहा है. सवाल उठाया कि किस बड़ी मछली को बचाया जा रहा है?

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 05:32 PM (IST)
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भोजपुर जिले के शाहपुर में 17 जून को हुए भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर (Bharat Bhushan Tiwari Encounter) मामले को लेकर आज (बुधवार) गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया है. इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने सरकार के सिस्टम पर बड़ा आरोप लगाया है. दावा किया है कि पुलिस मुख्यालय से एसटीएफ को भेजकर भरत भूषण तिवारी को गोली मरवाई गई है. उन्होंने भारत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग की है. साथ ही एक करोड़ मुआवजा देने की बात कही है.

एनकाउंटर पर पप्पू यादव ने कहा कि इसके पीछे कौन है, किस रावण का दिमाग चल रहा है, हेडक्वार्टर (पुलिस मुख्यालय) में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके आदेश पर एसटीएफ ने गोली चलाई, वहां के डीएसपी और थानेदार ने गोली नहीं मारी थी, एसटीएफ ने गोली मारी है. इसकी जांच होनी चाहिए कि किन-किन लोगों ने हेडक्वार्टर से फोन किया था. 

बड़ी मछली को बचाने का किया दावा

पप्पू यादव ने पूछा कि किस बड़ी मछली को बचाया जा रहा है? अभी बिहार में कानून से ऊपर होकर काम किया जा रहा है. कभी बक्सर के सांसद को धमकी दी जा रही है, कभी संजीव को धमकी दी जा रही है. हमने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को लिखकर दे दिया है कि कभी भी यह लोग हमें मरवा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर इस नेता के बयान से मची खलबली, 'जब से सम्राट चौधरी…'

उन्होंने आगे कहा, "कभी फुल एनकाउंटर, कभी हाफ एनकाउंटर, कभी क्वार्टर एनकाउंटर, यह किस तरह का एनकाउंटर होता है? उन्होंने पूछा कि एनकाउंटर का प्रावधान क्या है? लॉ क्या कहता है?"

भारत भूषण तिवारी को लेकर कहा कि वे गरीबों की बात करते थे, सिस्टम को लेकर उस दिन बोलने लगे तो गोली मरवा दी. सवाल एक भरत तिवारी का नहीं है, सवाल सिस्टम, कानून और संविधान से ऊपर चलने वालों की है.

पप्पू यादव ने मांग की कि भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा मिले, सरकार एक करोड़ मुआवजा दे और इस पूरे मामले में स्पीडी ट्रायल हो. उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के नेता के पास हिम्मत है तो जो मरवाया है, जिसने एसटीएफ को भेजा है, उसे सिस्टम से हटाए.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: महापंचायत में पहुंचे प्रशांत किशोर, '15 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो…'

Published at : 24 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS Bharat Tiwari Bharat Bhushan Tiwari
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