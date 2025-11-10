दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, मतदान से पहले रेलवे-बस अड्डों समेत हर बॉर्डर पर जांच

दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है. इसके बाद से बिहार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं.

सूत्रों के मुताबिक, नेपाल सीमा से जुड़े 7 जिलों- सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में सबसे ज्यादा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. कल (बुधवार, 11 नवंबर) बिहार में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है.

रेलवे, बस स्टैंड, गाड़ियों की जांच जारी

इसके अलावा, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर सघन जांच की जा रही है. पटना में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बाहरी राज्यों से आने-जाने वाली हर गाड़ी की जांच हो रही है.

तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुए ब्लास्ट को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिंता जताई है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा कि देश की राजधानी में हो रहे ऐसे ब्लास्ट चिंताजनक और पीड़ादायक हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा सभी घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम, हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं. देश की सुरक्षा और संप्रभुता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि लाल किला के पास आई-10 में ब्लास्ट हुआ है. मौत का आंकड़ा 8 पहुंच गया है. सभी एंगल से जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां मौके पर हैं और पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है.