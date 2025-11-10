Delhi Bomb Blast: 'कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे', दिल्ली धमाके पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास एक कार में हुए धमाके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो बयान जारी किया. पोस्ट के माध्यम से कहा कि दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की दुखद सूचना मिली. देश की राजधानी में ऐसे विस्फोट चिंताजनक और पीड़ादायक है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा सभी घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम, हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं. देश की सुरक्षा और संप्रभुता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है.
आरजेडी नेता ने कहा, "हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जांच करें एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें तथा दोषियों को कठोर से कठोर सबक सिखाए. आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे? जय हिंद!"
दीपंकर भट्टाचार्य बोले- अत्यंत दुखदाई खबर
महागठबंधन में शामिल भाकपा माले की ओर से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया आई है. महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा, "राजधानी में लाल किले के पास धमाके में हुई तबाही और मौतें अत्यंत दुखदाई खबर है. अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और सभी की पूर्ण सुरक्षा की कामना करते हैं."
