हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDelhi Bomb Blast: 'कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे', दिल्ली धमाके पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Delhi Bomb Blast: 'कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे', दिल्ली धमाके पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Delhi Bomb Blast: तेजस्वी यादव ने कहा कि हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Nov 2025 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास एक कार में हुए धमाके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो बयान जारी किया. पोस्ट के माध्यम से कहा कि दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की दुखद सूचना मिली. देश की राजधानी में ऐसे विस्फोट चिंताजनक और पीड़ादायक है. 

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा सभी घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम,  हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं. देश की सुरक्षा और संप्रभुता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है.

आरजेडी नेता ने कहा, "हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जांच करें एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें तथा दोषियों को कठोर से कठोर सबक सिखाए. आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे? जय हिंद!"

दीपंकर भट्टाचार्य बोले- अत्यंत दुखदाई खबर

महागठबंधन में शामिल भाकपा माले की ओर से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया आई है. महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा, "राजधानी में लाल किले के पास धमाके में हुई तबाही और मौतें अत्यंत दुखदाई खबर है. अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और सभी की पूर्ण सुरक्षा की कामना करते हैं."

यह भी पढ़ें- दिल्ली में हुए धमाके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या बोले? JDU की ओर से भी आई प्रतिक्रिया

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 10 Nov 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Tejashwi Yadav Delhi News Delhi Blast News BIHAR NEWS Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
दिल्ली NCR
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 3 गाड़ियों में लगी आग
Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
दिल्ली NCR
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
अर्शदीप और कुलदीप को बाहर क्यों बैठाया? गौतम गंभीर ने जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
अर्शदीप और कुलदीप को बाहर क्यों बैठाया? गौतम गंभीर ने जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
जनरल नॉलेज
Delhi Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद पुलिस कर रही तगड़ी चेकिंग, कैसे बता सकते हैं कि आप नहीं हैं संदिग्ध?
लाल किला ब्लास्ट के बाद पुलिस कर रही तगड़ी चेकिंग, कैसे बता सकते हैं कि आप नहीं हैं संदिग्ध?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget