हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहिजाब विवाद: आम्रपाली का बयान बना सोशल मीडिया में बहस का मुद्दा, लोगों ने की टिप्पणियां

हिजाब विवाद: आम्रपाली का बयान बना सोशल मीडिया में बहस का मुद्दा, लोगों ने की टिप्पणियां

Hijab Controversy: मुख्यमंत्री हिजाब विवाद पर आम्रपाली दुबे ने कहा कि पहनावा व्यक्तिगत पसंद है. लेकिन यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो निष्पक्ष कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 07:28 AM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब विवाद इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस मामले पर अब भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई है. एएनआई ने जब आम्रपाली दुबे से इस पूरे विवाद को लेकर सवाल किया.

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि "देखिए मैं हमेशा यह विश्वास करती हूं कि आपका पहनावा आपकी निजी चॉइस होती है और कुछ जगहें होती है जिनकी कुछ गरिमा होती है. मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज हुई है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है. अगर ऐसा है तो लोगों को उसके ऊपर सटीक कार्रवाई करनी चाहिए. जिसे इंसाफ मिलना चाहिए उसे इंसाफ मिले मैं तो यही उम्मीद करूंगी."

आम्रपाली के बयान पर लोगों ने जमकर की टिप्पणियां

मुख्यमंत्री हिजाब विवाद को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के बयान पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. एएनआई ने आम्रपाली दुबे के बयान को अपने इंस्टाग्राम पेज ani_trending पर साझा किया, जिसके बाद यूजर्स ने इस पर जमकर टिप्पणियां कीं. कुछ लोगों ने अभिनेत्री के बयान को अस्पष्ट और टालने वाला बताया, जबकि कुछ ने इसे सिर्फ दिखावा करार दिया. यूजर kshatriya_abhishek ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि उनका जवाब ऐसा है जैसे कोई कहे-"मैंने खाना खा लिया" और फिर बोले "नहीं, मैंने खाना नहीं खाया." 

वहीं k_sikdar नाम के यूजर ने सीधे तौर पर इसे "जस्ट ड्रामा" बताया. इसके अलावा saffron._saviour नाम के यूजर ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि जो हुआ वह सही हुआ और भारत में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. आम्रपाली दुबे के बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जिससे यह साफ है कि हिजाब विवाद ने लोगों को गहराई से बांट दिया है.

राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहस का विषय बना विवाद

एएनआई के अनुसार, आम्रपाली दुबे का यह बयान ऐसे समय में आया है. जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा वीडियो और उससे उपजा विवाद राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहस का विषय बना हुआ है. कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम लोग इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं.

ये भी पढ़िए- बिहार: समस्तीपुर में BJP नेता की हत्या, कंप्यूटर की दुकान पर बदमाशों ने गोलियों से भूना

Published at : 25 Dec 2025 07:28 AM (IST)
Nitish Kumar Amrapali Dubey BIHAR NEWS
