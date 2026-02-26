हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?

आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?

Investment Tips: एक करोड़ रुपये को समझदारी से बांटना जरूरी है. पहले इमरजेंसी और जरूरतों के लिए हिस्सा अलग करें. फिर बाकी रकम को अलग-अलग जगहों पर लगाएं. जान लें पूरी प्लानिंग.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

Investment Tips: कई लोगों के पास पैसे तो होते हैं. लेकिन उन पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है यह नहीं पता होता. अगर आपके पास एक करोड़ रुपये हैं. तो आप उन रुपयों को कैसे डिवाइड करेंगे. अगर आप उसे सही से मैनेज नहीं करते हैं. अगर प्लानिंग नहीं हुई तो इतना बड़ा अमाउंट भी कुछ साल में खत्म हो सकता है. और अगर समझदारी से डिवाइड किया जाए तो यही रकम आपको लंबे समय तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है. 

इसके लिए पहले तय करें कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है. जिम्मेदारियां कितनी हैं और रिस्क लेने की क्षमता कितनी है. एक करोड़ को एक ही जगह लगाने के बजाय उसे अलग-अलग हिस्सों में बांटना ज्यादा समझदारी होती है. कैसे कहां और कितना खर्च करना चाहिए. चलिए इस बारे में आपको बताते हैं पूरी जानकारी. 

कितना पैसा रखें खर्च और सेफ्टी के लिए?

सबसे पहले 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखनी चाहिए. मान लीजिए आपका सालाना खर्च 10 से 12 लाख है. तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपये लिक्विड फॉर्म में रखें. यह इमरजेंसी फंड होगा. जिसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखा जा सकता है. इसके अलावा अगर घर, गाड़ी या कोई बड़ा पर्सनल गोल है तो उसके लिए अलग बजट तय करें. 

आप चाहें तो 15 से 20 लाख रुपये लाइफस्टाइल अपग्रेड, ट्रैवल या किसी जरूरी खरीद पर खर्च कर सकते हैं. लेकिन पूरा पैसा खर्च करने की गलती न करें. मकसद यह होना चाहिए कि खर्च के बाद भी आपके पास मजबूत निवेश बेस बचा रहे.

कितना और कहां करें इनवेस्ट?

अब बची हुई लगभग 65 से 70 लाख रुपये की रकम को ग्रोथ के लिए काम पर लगाएं. यहां डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है. करीब 30 से 35 लाख रुपये इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लंबी अवधि के लिए लगा सकते हैं. जिससे महंगाई को मात दी जा सके. 15 से 20 लाख रुपये डेट फंड, बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रखें. जिससे स्थिर रिटर्न मिले. 5 से 10 लाख रुपये गोल्ड या गोल्ड ETF में डाल सकते हैं. 

जो पोर्टफोलियो को बैलेंस देता है. अगर रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है तो डाउन पेमेंट के तौर पर एक हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है. मतलब यह है कि पैसा सिर्फ पड़ा न रहे. बल्कि आपके लिए काम करे. खर्च लिमिटेड रखें इमरजेंसी फंड मजबूत रखें और बाकी रकम को सोच-समझकर अलग-अलग एसेट में बांट दें. ऐसे आप एक करोड़ रुपये अच्छा फंड भी बना पाएंगे और आपके खर्चे भी संभाल पाएंगे.

यह भी पढ़ें: 1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Investment Investment Tips Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
यूटिलिटी
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
यूटिलिटी
गृह आधार योजना में हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
गृह आधार योजना में हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
यूटिलिटी
होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त? गलती से पहले चेक कर लें ये डॉक्युमेंट्स
होली के बाद कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त? गलती से पहले चेक कर लें ये डॉक्युमेंट्स
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
महाराष्ट्र
Malegaon News: मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
कौन है वो डायरेक्टर जिसकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होतीं? नाम ही हिट की गारंटी है
बॉलीवुड डायरेक्टर जिसकी हर फिल्म हुई है हिट, नाम ही है सक्सेज की गारंटी
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget