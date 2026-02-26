जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. इस यात्रा का मकसद प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक सहयोग मजबूत करना और उत्तर प्रदेश व जापान के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देना है. राज्य सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल कंपनियां यूपी में निवेश करें, जिससे रोजगार के अवसर बड़े और प्रदेश के विकास को गति मिले.

मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान से एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जापान में बच्चे सीएम योगी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और संस्कृत में श्लोक सुना रहे हैं. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भारतीय संस्कृति की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.



बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम सुनाया, संस्कृत श्लोक



जापान के यामानाशी क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से मुलाकात की. बड़ी संख्या में जापान भारतीय परिवार और बच्चे उनसे मिलने पहुंचे. विदेश की धरती पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को सामने पाकर लोगों में अलग उत्साह देखने को मिला. सीएम ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की और उनकी उपलब्धियां की तारीफ की. वहीं इस मुलाकात का सबसे भावुक पल तब आया जब एक छोटे बच्चे ने मुख्यमंत्री को दंडवत प्रणाम किया. बच्चे ने पारंपरिक तरीके से सीएम के चरण स्पर्श कर सम्मान जताया और संस्कृत श्लोक सुनाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भी इस स्नेह और संस्कार से अभिभूत नजर आए. उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया वहीं विदेश की धरती पर भारतीय संस्कारों की ऐसी झलक ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू लिया और इस वीडियो को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर किया.





सोशल मीडिया पर उमड़ा भावनाओं का सैलाब



वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा हमारे संस्कार में हमारे इतिहास और मां-बाप से मिली शिक्षा की झलक मिलती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा अच्छे संस्कार मां-बाप ही दे सकते हैं. किसी ने लिखा भारतीय संस्कार बच्चों में देखकर दिल भाव-विभोर हो गया. कुछ लोगों ने इसे सनातन संस्कृति की शक्ति बताया. एक यूजर ने कमेंट किया कितना अद्भुत सामंजस्य है, एक और संस्कारों की गहराई और दूसरी ओर सनातन की टूट चमक. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया जब नेतृत्व धर्म और विकास दोनों साथ लेकर चले तब राष्ट्र स्वर्णिम बनता है.

