हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'

मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'

Swami Avimukteshwaranand News: शंकराचार्य विवाद में रोज कुछ न कुछ नई बात और दावे सामने आ रहे हैं. अब मठ के भीतर के कमरों को लेकर चर्चा हो रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मठ में 'सीक्रेट कमरों' की बात सामने आई है. मठ में रही एक लेखिका ने ऐसा दावा किया है. लेखिका ने ये भी दावा किया कि मठ के कुछ कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं है. इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि मठ के अंदर विद्यालय भी चलता है. हम अगर शूट करने की इजाजत दे देंगे तो रेकी हो जाएगी और फिर सुरक्षा पर खतरा हो सकता है. बिना कैमरे के कोई भी आना चाहे देखना चाहे तो खुला है. हमारे मठ के किसी कमरे में कोई ताला नहीं लगता है. 

मठ में स्वीमिंग पूल को लेकर क्या बोले?

शंकराचार्य ने कहा कि जहां तक स्वीमिंग पूल की बात है, वो हमारे गुरूजी के व्यायाम के लिए बनाया गया था. उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाया गया था. ये हमारे गुरूजी महाराज की तपस्थली है. जो समय की बात कह रहे हैं उस समय तो हम उपस्थित ही नहीं थे.

हम खुद चलते फिरते मठ हैं- शंकराचार्य

मठ और उसके कमरों को लेकर हो रहे दावों पर शंकराचार्य ने कहा कि कहानी बनाकर फैलाया जा रहा है. जो कहानी है, वो सब झूठी है. हम स्वयं मठ हैं, चलते फिरते मठ हैं. हम एक संस्था हैं और संस्था को संरक्षित करने के लिए एक वर्ग होता है.

अग्रिम जमानत की याचिका पर क्या बोले?

अग्रिम जमानत की याचिका पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "कई कहानियां आ चुकी हैं. जेल में ले जाकर गलत किया जाता है. जहर की सुई लगा दी जाती है. जेल में सुरक्षा के लिए और सबकी भावनाओं को देखते हुए एंटी सिपेटरी बेल के लिए स्वीकृति दी. 

Published at : 26 Feb 2026 03:18 PM (IST)
