Patna News: दिल्ली के समयपुर बादली में 4 लोगों की हत्या का मामला, घटना से सदमे में आरोपी की मां
Patna News in Hindi: दिल्ली में पत्नी और तीन बेटियों समेत चार की गला रेतकर हत्या करने वाला आरोपी पटना जिले के बाढ़ का रहने वाला है. इस घटना से गांव और परिजनों में मातम पसर गया है.
दिल्ली के समयपुर बादली में बुधवार (25 फरवरी) को 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था. जिसमें एक युवक ने अपनी पत्नी समेत तीन बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी थी. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी का नाम मुनचुन केवट है जो पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के मोकिमपुर गांव का रहने वाला है.
इस हत्याकांड के बाद गांव में शोक का माहौल है. यहां घर पर उसके वृद्ध माता और पिता रामबालक केवट रहते हैं. दिल्ली में अपने परिजनों की गला रेतकर हत्या की खबर सुनने के बाद मुनचुन की मां काफी सदमे में है. इस घटना से गांव और परिजनों में मातम पसरा हुआ है.
आरोपी के ससुराल वालों ने काटा हंगामा
मुनचुन 1-2 साल पर अपने माता पिता का हालचाल लेने दिल्ली से बाढ़ आता-जाता था. मुनचुन का ससुराल बदरबाली गांव में है. हत्या की खबर सुनने के बाद ससुराल के कुछ लोग आरोपी के गांव पहुंचे थे. उन्होंने यहां पहुंचकर गांव के लोगों से काफी बहस भी की है. बता दें कि मुनचुन के माता-पिता गांव में ही खेती-बाड़ी का काम करते हैं. घटना के बाद से मुनचुन फरार है.
दिल्ली पुलिस ने दी मामले की जानकारी
दिल्ली पुलिस ने घटना की पुष्टि की है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि बुधवार (25 फरवरी) की सुबह समयपुर बादली इलाके में एक महिला और उसके तीन बच्चों समेत एक परिवार के चार सदस्य अपने घर पर मरे हुए मिले.
शुरुआती जांच के मुताबिक पति जो आजादपुर मंडी में डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है. उसी पर चारों की हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद से वह फरार है. चारों मृतकों के शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. इसके साथ ही, पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL