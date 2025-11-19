हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार: शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी समेत ये हस्तियां होंगी शामिल, सामने आई मेहमानों की लिस्ट

Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में गुरुवार को नीतीश कुमार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा. सुबह 11.30 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा.

19 Nov 2025 06:30 PM (IST)
बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. गुरुवार (20 नवंबर) को नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके साथ बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी. वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे. उनके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे.

बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे.

ये हस्तियां होंगी शामिल

इस समारोह में बीजेपी शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के शामिल होने का भी कार्यक्रम है. इसके अलावा अन्य हस्तियों में पद्मभूषण, पद्मश्री से नवाजी गईं शख्सियत, वैज्ञानिक और साहित्यकार के भी शामिल होने की बात सामने आई है.

गांधी मैदान में तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह से पहले गांधी मैदान में व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस समारोह में आम से लेकर खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है. 

एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (18 नवंबर) को गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लिया था. नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को प्रस्तावित है. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली थी.

NDA को मिली बंपर जीत

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं. बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) ने 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है.

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं.
19 Nov 2025 06:23 PM (IST)
Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar CM Oath Ceremony
प्राइवेसी पॉलिसी

Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
