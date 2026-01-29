बिहार: इधर शादी के लिए बैठा रहा दूल्हा, उधर प्रेमी संग दुल्हन फरार, बांका से चौंकाने वाला मामला

बिहार के बांका जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दूल्हा सिर पर सेहरा सजाए, शेरवानी पहने शादी के लिए दुल्हन का इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. जब इसकी जानकारी दूल्हा पक्ष और लड़की के घरवालों को हुई तो सबके होश उड़ गए. यह पूरा मामला बीते 27 जनवरी (2026) का है.

शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी मुंगेर जिले के रघुनाथपुर गांव निवासी अमित कुमार के साथ तय हुई थी. दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था. शादी के लिए मुंगेर जिले के तारापुर स्थित प्रसिद्ध 'उल्टा महादेव मंदिर' को चुना गया था. ​तय समय के अनुसार दूल्हा और अन्य लोग उसके साथ पहुंचे. मंदिर में बारातियों का स्वागत हुआ. दूल्हा पक्ष दुल्हन के मंदिर पहुंचने का इंतजार कर रहा था लेकिन इसी बीच जो खबर आई उसने सबको हैरान कर दिया.

​घंटों बीता, लेकिन नहीं आई दुल्हन

बताया जाता है कि घंटों बीत गए, लेकिन दुल्हन मंदिर नहीं पहुंची. लड़की के परिजनों ने खोजबीन शुरू की. इसी बीच पता चला कि होने वाली दुल्हन शंभूगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अपने प्रेमी विकास कुमार के साथ वह भाग गई है. खबर मिलते ही लड़का पक्ष को झटका लगा. लड़की के घरवाले भी सन्न रह गए.

पिता का आरोप- बेटी का अपहरण हुआ

इधर, लड़की के गायब होने के बाद उसके परिजन शंभूगंज थाना पहुंचे. लड़की के पिता और परिजनों ने आशंका जताई कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से नहीं गई है, बल्कि उसे बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से अगवा कर लिया गया है. उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए.

इस पूरे मामले पर शंभूगंज थानाध्यक्ष बबलू कुमार ने कहा है कि फिलहाल उन्हें घटना की मौखिक सूचना मिली है. उन्होंने कहा, "पीड़ित परिवार की तरफ से अभी तक लिखित आवेदन नहीं मिला है. जैसे ही लिखित शिकायत मिलती है, पुलिस मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी और युवती की बरामदगी के लिए छापेमारी की जाएगी." अब इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो गई हैं.