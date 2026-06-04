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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुजफ्फरपुर हादसे के बाद निशांत कुमार देंगे इस्तीफा? इस नेता के बयान से मची हलचल

मुजफ्फरपुर हादसे के बाद निशांत कुमार देंगे इस्तीफा? इस नेता के बयान से मची हलचल

Muzaffarpur Hospital Fire News: जीतन राम मांझी की पार्टी (HAM)के प्रदेश सचिव मुकेश पाठक ने मुजफ्फरपुर की घटना पर दुख जताया है. सीएम सम्राट चौधरी से मांग की है कि निशांत से इस्तीफा लें.

By : अजीत कुमार, पटना | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 01:32 PM (IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में गुरुवार (04 जून, 2026) तड़के आग लग गई. इस हादसे में पांच मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (Bihar Health Minister Nishant Kumar) से इस्तीफे की मांग की जा रही है. यह मांग केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की पार्टी 'हम' (HAM) की ओर से उठी है. 

जीतन राम मांझी की पार्टी (HAM)के प्रदेश सचिव मुकेश पाठक ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, "मुजफ्फरपुर के इतने बड़े अस्पताल के आईसीयू में आग लगी और करीब 10 से ऊपर मरीज झुलस गए. यह दिल को झकझोर देने वाली घटना है. नैतिकता के आधार पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगता हूं." 

'दिल्ली न जाकर मुजफ्फरपुर में देखना चाहिए कि…'

उन्होंने आगे कहा, "बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जब घटना घटी उसके कुछ देर के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली यात्रा पर जा रहे थे. मीडिया ने सवाल किया तो वे प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गए. वैसे स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. उनको दिल्ली न जाकर मुजफ्फरपुर में देखना चाहिए कि ऐसी घटना क्यों घटी." 

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'

'ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बिहार में रहने की जरूरत नहीं'

मुकेश पाठक ने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि प्रसाद हॉस्पिटल के जो दोषी कर्मचारी और लोग हैं उन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए. उन्होंने कहा, "यहां लोग इलाज कराने आए थे… दुख की घड़ी में आए थे, लेकिन आंख में आंसू तो तब आता है जब वह स्वस्थ होने की जगह भगवान के पास चले गए. मैं नमन करता हूं… फिर से मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लीजिए. ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बिहार में रहने की जरूरत नहीं है." 

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग से 5 मरीजों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का रहा ऐसा रिएक्शन

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Jun 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Muzaffarpur Nishant Kumar BIHAR NEWS
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