'भेदभाव झेलने वाले पीड़ितों को…', UGC के नए नियम पर पप्पू यादव का हैरान करने वाला बयान!

यूजीसी के नए नियम को लेकर जारी विरोध के बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. वे इस बिल के समर्थन में पहले से हैं. बीते बुधवार (28 जनवरी, 2026) को मीडिया से बातचीत में नए नियम का समर्थन किया था. अब आज (गुरुवार, 29 जनवरी, 2026) उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है. पप्पू यादव ने साफ कहा है कि किसी से ना भेदभाव होना चाहिए और न ही किसी को झूठे आरोप में फंसाना चाहिए.

'...वह यूजीसी पर ज्ञान बांट रहे हैं'

अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा है, "जितना लिख लोढ़ा पत्थर हैं वह UGC पर ज्ञान बांट रहे हैं. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, शिक्षाविद और भेदभाव झेलने वाले पीड़ितों को तय करने दो UGC कैंपस में समानता कायम करने के लिए क्या करना चाहिए. न किसी से भेदभाव होना चाहिए, न किसी को झूठे आरोप में फंसाना चाहिए!"

जितना लिख लोढ़ा पत्थर हैं

वह UGC पर ज्ञान बांट रहे हैं



यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, शिक्षाविद और

भेदभाव झेलने वाले पीड़ितों को तय

करने दो UGC कैंपस में समानता

कायम करने के लिए क्या करना चाहिए



न किसी से भेदभाव होना चाहिए

न किसी को झूठे आरोप में फंसाना चाहिए! — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) January 29, 2026

यह भी पढ़ें- UGC New Rules: 'विभाजित होंगे तो विनाश होगा', नए यूजीसी बिल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान