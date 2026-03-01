हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: कैमूर में NH-19 पर रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने बस को मारी टक्कर, तीन की मौत, दर्जनभर घायल

Bihar News: कैमूर में NH-19 पर रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने बस को मारी टक्कर, तीन की मौत, दर्जनभर घायल

Bihar News In Hindi: कैमूर जिले के NH-19 पर नशेज के पास रविवार को यात्री बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. बस जमशेदपुर से वाराणसी जा रही थी.

By : दिलीप कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 01 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर नशेज के पास रविवार (1 मार्च) सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें यात्री बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. बस जमशेदपुर से वाराणसी जा रही थी और उसमें करीब 70-75 यात्री सवार थे. घटना की सूचना मिलते ही कुदरा पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक डिवाइडर ने मारी जोरदार टक्कर

यात्री बुद्धि सागर पांडे के बताया कि, बस एक होटल पर चाय पीने के बाद करीब तीन किलोमीटर आगे ही बढ़ी थी कि अचानक विपरीत दिशा से आ रहा एक ट्रक डिवाइडर पार कर बस की लेन में घुस आया और जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसा होते ही ट्रक चालक, ट्रक को मौके पर ही छोड़ के फरार हो गया.

हादसे के बाद चालक मौके से फरार, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त

मृतकों में दो की पहचान हो चुकी है. इनमें वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र निवासी दीपक पटेल की नौ वर्षीय पुत्री दीक्षिता कुमारी और भूलनपुर, वाराणसी निवासी अरुण कुमार की पत्नी आभा रानी शामिल हैं. तीसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है. घायलों में सोनम सरकार और पीपीओती सरकार (पश्चिम बंगाल), स्नेहा (पटना) तथा सुधीमोती (रांची) शामिल हैं. कई अन्य घायलों का इलाज आसपास के निजी क्लीनिकों में चल रहा है.

कुदरा थाना के एएसआई बी.एन. उपाध्याय ने बताया कि ट्रक गलत दिशा से आया था और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है. तीनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: कैमूर में NH-19 पर रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने बस को मारी टक्कर, तीन की मौत, दर्जनभर घायल
कैमूर में NH-19 पर रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने बस को मारी टक्कर, तीन की मौत, दर्जनभर घायल
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार जीते, JJD ऑफिस में जश्न
पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार जीते, JJD ऑफिस में जश्न
बिहार
PUSU Elections: पटना छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने मारी बाजी, 2 पदों पर ABVP का भी कब्जा
पटना छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने मारी बाजी, 2 पदों पर ABVP का भी कब्जा
बिहार
पटना छात्रसंघ चुनाव: NSUI के शांतनु शेखर बने अध्यक्ष, जीत के पीछे क्या रही बड़ी वजह?
पटना छात्रसंघ चुनाव: NSUI के शांतनु शेखर बने अध्यक्ष, जीत के पीछे क्या रही बड़ी वजह?
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
US-Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget