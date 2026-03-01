कैमूर में NH-19 पर रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने बस को मारी टक्कर, तीन की मौत, दर्जनभर घायल

बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर नशेज के पास रविवार (1 मार्च) सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें यात्री बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. बस जमशेदपुर से वाराणसी जा रही थी और उसमें करीब 70-75 यात्री सवार थे. घटना की सूचना मिलते ही कुदरा पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक डिवाइडर ने मारी जोरदार टक्कर

यात्री बुद्धि सागर पांडे के बताया कि, बस एक होटल पर चाय पीने के बाद करीब तीन किलोमीटर आगे ही बढ़ी थी कि अचानक विपरीत दिशा से आ रहा एक ट्रक डिवाइडर पार कर बस की लेन में घुस आया और जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसा होते ही ट्रक चालक, ट्रक को मौके पर ही छोड़ के फरार हो गया.

हादसे के बाद चालक मौके से फरार, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त

मृतकों में दो की पहचान हो चुकी है. इनमें वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र निवासी दीपक पटेल की नौ वर्षीय पुत्री दीक्षिता कुमारी और भूलनपुर, वाराणसी निवासी अरुण कुमार की पत्नी आभा रानी शामिल हैं. तीसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है. घायलों में सोनम सरकार और पीपीओती सरकार (पश्चिम बंगाल), स्नेहा (पटना) तथा सुधीमोती (रांची) शामिल हैं. कई अन्य घायलों का इलाज आसपास के निजी क्लीनिकों में चल रहा है.

कुदरा थाना के एएसआई बी.एन. उपाध्याय ने बताया कि ट्रक गलत दिशा से आया था और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है. तीनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है.