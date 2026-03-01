पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार जीते, JJD ऑफिस में जश्न

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार जीते, JJD ऑफिस में जश्न

PUSU Elections News: पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में छात्र जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है. तेज प्रताप यादव ने इसे गौरव का क्षण बताते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी.

By : पंकज यादव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 09:18 AM (IST)
Preferred Sources

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राजनीतिक और छात्र संगठनों में हलचल तेज हो गई है. जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छात्र जनशक्ति जनता दल से समर्थित उम्मीदवारों को उनकी जीत पर बधाई दी है. उन्होंने इसे संगठन के लिए गर्व का पल बताया है.

समर्थित उम्मीदवारों की ऐतिहासिक जीत

पटना विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेजों में छात्र जनशक्ति जनता दल से जुड़े उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया. पीजी काउंसलर, पटना साइंस कॉलेज पद पर आरुष आर्यन ने जीत दर्ज की.

वहीं पटना लॉ कॉलेज में अध्यक्ष पद पर सौरव नारायण यादव ने बाजी मारी. इसके अलावा यूजी काउंसलर, पटना साइंस कॉलेज पद पर डी.के प्रताप ने भी ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की.इन जीतों को संगठन के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. छात्र नेताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है.

तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, "पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (2026) में छात्र जनशक्ति जनता दल से समर्थित उम्मीदवार आरुष आर्यन ने पीजी काउंसलर, पटना साइंस कॉलेज, सौरव नारायण यादव ने अध्यक्ष, पटना लॉ कॉलेज, डी.के प्रताप ने यूजी काउंसलर, पटना साइंस कॉलेज पद पर ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज किया है. छात्र जनशक्ति जनता दल के लिए यह गौरव का क्षण है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते हुए श्री आरुष आर्यन, श्री सौरव नारायण यादव एवं श्री डी.के प्रताप जी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त होने के मौके पर ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं."

जीत को लेकर छात्रों में उत्साह

चुनाव नतीजों के बाद कॉलेज परिसरों में समर्थकों ने खुशी जताई. छात्र जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत छात्र मुद्दों की जीत है. आने वाले समय में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से छात्रों को काफी उम्मीदें हैं. पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 ने छात्र राजनीति में नई ऊर्जा भर दी है और संगठन इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है.

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 01 Mar 2026 09:18 AM (IST)
BIHAR NEWS PATNA NEWS PUSU Elections News Patna Student Union
Embed widget