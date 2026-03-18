बिहार: नीतीश सरकार का ऐक्शन, 4 IPS अधिकारियों का तबादला, दो DSP भी बदले गए

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Transfer-Posting: नीतीश सरकार का ऐक्शन, 4 IPS अधिकारियों का तबादला, दो DSP भी बदले गए

Bihar Transfer-Posting: नीतीश सरकार का ऐक्शन, 4 IPS अधिकारियों का तबादला, दो DSP भी बदले गए

Bihar Transfer-Posting News: आईपीएस अधिकारी प्रेरणा कुमार को पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के पद से हटाकर लखीसराय का पुलिस अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है. देखिए डिटेल्स.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 03:57 PM (IST)
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नीतीश सरकार ने बुधवार (18 मार्च, 2026) को पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. इसके तहत चार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा, दो बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है.

बिहार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की ओर से इन अधिकारियों के तबादले को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, वर्ष 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार पांडेय को पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना से स्थानांतरित कर पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य निषेध एवं एएनटीएफ, बिहार पटना की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वर्ष 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रेरणा कुमार को पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के पद से हटाकर लखीसराय का पुलिस अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है.

राजेश कुमार होंगे नवगछिया के पुलिस अधीक्षक

इसी तरह, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार को अगले आदेश तक नवगछिया का पुलिस अधीक्षक और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित को बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक-एक का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इसके अतिरिक्त, बिहार पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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वहीं कटिहार के पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम) राम कृष्णा को अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 बाढ़, पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अतिरिक्त, बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 के पद पर तैनात आनंद कुमार सिंह को उच्च न्यायालय सुरक्षा, पटना के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है.

गृह विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन पर योगदान दें. प्रशासनिक स्तर पर इसे अहम बदलाव माना जा रहा है. नए अधिकारियों की तैनाती से कानून-व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है. सरकार लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त करने में जुटी है.

यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: पुलिस ने गोली मारकर शख्स की हत्या कर दी? मुजफ्फरपुर में बवाल, पप्पू यादव भड़के

Published at : 18 Mar 2026 03:56 PM (IST)
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