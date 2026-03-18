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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान, BJP पर बरसीं, 'कहीं न कहीं…'

बिहार: राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान, BJP पर बरसीं, 'कहीं न कहीं…'

Rajya Sabha Elections Results: मीसा भारती का कहना है कि राज्यसभा की सीटें पांच थीं और उम्मीदवार छह थे तो ये (हॉर्स ट्रेडिंग) तो होना ही था. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Mar 2026 03:23 PM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए के सारे प्रत्याशियों की जीत हुई है. आरजेडी ने एडी सिंह को उतारा था लेकिन कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान ने वोट नहीं दिया जिससे उनकी हार हो गई. हालांकि हार के पीछे बीजेपी पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है. अब इस पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है. 

हॉर्स ट्रेडिंग पर बुधवार (18 मार्च, 2026) को मीसा भारती ने कहा, "इसमें कोई शक की गुंजाइश तो बची नहीं है… सीटें पांच थीं और उम्मीदवार छह थे तो ये तो होना ही था. हमारे एक विधायक और कांग्रेस के तीन विधायक नहीं पहुंच पाए, वोट नहीं दिया तो कहीं न कहीं पार्टी को और सभी दलों को आशंका है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है…" 

मीसा भारती ने आगे कहा, "हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको डराने-धमकाने का काम किया हो… ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स… या हो सकता है कि उन पर कोई मुकदमा हो… तो ये है…" मीसा भारती ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में यह सारी बात कही है.

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ऐक्शन तो लेना ही चाहिए: मीसा भारती

हरियाणा में भी कांग्रेस के कुछ एमएलए ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, पार्टी ने कार्रवाई की बात कही है. इस पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि ये तो पार्टी के ऊपर है कि अपने विधायकों पर किस तरह की कार्रवाई करती है. ऐक्शन लेना ही चाहिए.

एक और सवाल के जवाब में मीसा भारती ने कहा, "...इस देश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो इस देश में कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बनती है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Mar 2026 03:22 PM (IST)
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Rajya Sabha Elections Misa Bharti BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections Results
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