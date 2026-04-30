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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी के आते ही सुलझने लगा मामला? बिहार में CO की हड़ताल खत्म

CM सम्राट चौधरी के आते ही सुलझने लगा मामला? बिहार में CO की हड़ताल खत्म

Bihar CO Strike Ends: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला अभी दो दिन पहले ही हुआ था. बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी से आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल खत्म की गई है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 03:37 PM (IST)
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बिहार में लंबे अरसे से चली आ रही सीओ (CO) की हड़ताल खत्म हो गई है. बिहार राजस्व सेवा महासंघ ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है. राज्य के सारे सीओ 9 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे. अब सीएम सम्राट चौधरी से अपनी मांगों के संबंध में आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है. चार मई से ये लोग योगदान देंगे.

दो दिन पहले हुआ था सीके अनिल का तबादला

गौरतलब हो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला अभी दो दिन पहले ही हुआ था. उनकी जगह जय सिंह को भूमि राजस्व विभाग की कमान दी गई थी. अब उनके आने के बाद कई दिनों से जारी ये हड़ताल खत्म होने जा रही है.

बता दें कि 11 फरवरी 2026 से राजस्व कर्मी इसमें कर्मचारी, अंचल अधिकारी, कानूनगो सहित कई कर्मी हड़ताल पर हैं. समझौते को लेकर कई बार सरकार के साथ बैठक हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला. अब नई सरकार बनी तो प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला कर दिया गया.

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सम्राट चौधरी से पहले पुरानी नीतीश सरकार में ये विभाग तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास था. अब नई सरकार बनी है तो कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है. विजय सिन्हा ने भी अपने समय में हड़ताली कर्मियों से बात की थी. हालांकि हड़ताल खत्म नहीं हुई थी.

सम्राट चौधरी ने पलटा था फैसला

जानकारी हो कि जब विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए अलग-अलग आदेशों के जरिए 224 कर्मियों को निलंबित कर दिया था. नई सरकार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विजय सिन्हा के फैसले को पलटते हुए सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया था. अब हड़ताल खत्म करने की खबर आई है.

यह भी पढ़ें- बिहार की सभी यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति को राज्यपाल का बड़ा निर्देश, इन मामलों में पाबंदी

Published at : 30 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
विजय कुमार सिन्हा CO Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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