बिहार में जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है. सरकार ने जिलाधिकारियों, अनुमंडल अधिकारियों और अंचल अधिकारियों को गलत तरीके से जारी या फर्जी पाए गए जाति प्रमाणपत्रों को अपने स्तर पर रद्द करने से रोक दिया. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र रद्द करने से पहले राज्य स्तरीय जाति जांच समिति से जांच कराना अनिवार्य होगा.

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने बीते शुक्रवार (26 नवंबर) को जारी पत्र में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को जाति प्रमाणपत्रों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करते समय निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.

विभाग को मिली थी शिकायत

विभाग ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जिला स्तर के अधिकारी अपने स्तर पर जांच कर जाति प्रमाणपत्र रद्द कर रहे हैं और यह फरवरी 2023 में जारी विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित मामलों के सभी दस्तावेज, साक्ष्य और तथ्यों का स्पष्ट विवरण राज्य स्तरीय जाति जांच समिति को भेजें, ताकि नियमानुसार उनकी जांच की जा सके.

विभाग ने बताया, "समिति जांच के बाद उचित आदेश जारी करेगी. इसके बाद संबंधित जिलाधिकारी और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी समिति के निर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र रद्द करने की कार्रवाई करेंगे." विभाग ने अधिकारियों से इन निर्देशों की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को देने और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा.

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फर्जी जाति प्रमाणपत्र इस्तेमाल करना अपराध

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र हासिल करना, जारी करना या उसका इस्तेमाल करना आपराधिक कृत्य है. उन्होंने बताया कि ऐसे प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद सरकारी नौकरी या शैक्षणिक संस्थान में मिला प्रवेश रद्द किया जा सकता है.

इसके अलावा प्रमाणपत्र निरस्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. अधिकारी ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल की गई सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या कल्याणकारी योजना का लाभ सत्यापन के बाद रद्द कर दिया जाएगा और ऐसा तब भी किया जा सकता है, जब संबंधित व्यक्ति लंबे समय से उस पद पर काम कर रहा हो.

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