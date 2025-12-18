यूपी से शादी करने बिहार आए दूल्हे के साथ कांड, सहरसा में जो हुआ... परिवार पीटने लगा माथा!

यूपी के एक परिवार को बिहार आने के बाद ठगी का एहसास हुआ. पूरा मामला सहरसा का है. गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को परिवार शादी करने के लिए कानपुर (उत्तर प्रदेश) से आया था, लेकिन आने के बाद पता चला कि उनके साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है. कानपुर से दूल्हे शोभित के साथ पिता, भाई और अन्य लोग शामिल थे. सहरसा आने पर जो हुआ उसके बाद परिवार माथा पीटने लगा.

लड़की की तस्वीर दिखाकर लिया था 50 हजार रुपया

कानपुर से आए परिवार ने कहा कि सहरसा के रहने वाले मो. जाकिर हुसैन ने उन लोगों को एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी. तस्वीर दिखाने के बाद शादी की बात फाइनल कर ली गई. इसके लिए मो. जाकिर हुसैन ने उन लोगों से 50 हजार रुपये लिए थे. इसके बाद शादी के लिए उन लोगों को कानपुर से अपने साथ ही लेकर गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को सहरसा पहुंचा था. यहां आने के बाद स्टेशन पर ही इन्हें छोड़कर वह फरार हो गया.

कानपुर में ही रहता था जाकिर हुसैन

दूल्हे के भाई ने बताया कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है. उन लोगों को कानपुर से शादी कराने की बात कहकर सहरसा लाया गया था. शख्स ने कानपुर में ही उन लोगों से कमरे पर 50 हजार रुपया ले लिया था. भाई ने कहा कि शादी को लेकर बहुत पहले से जाकिर हुसैन से बातचीत चल रही थी. वह कानपुर में ही रहता था.

सारा सामान लेकर वापस कानपुर लौटा परिवार

परिवार का कहना था कि कानपुर में ही मो. जाकिर हुसैन से जान-पहचान हुई थी. उन लोगों ने बताया कि शादी के लिए वे लोग लड़की का सारा कपड़ा और अन्य सामान लेकर आए थे. दूल्हे का सूट भी था. पीड़ित परिवार ने कहा कि जाकिर स्टेशन पर छोड़कर चला गया और उसने इन लोगों का मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है. हालांकि परिवार ने सहरसा में कोई केस दर्ज नहीं कराया. दूल्हे के भाई ने बताया कि अब वे लोग कानपुर जाने के बाद ही वहां मो. जाकिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे. इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है.

