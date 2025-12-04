बिहार: बुलडोजर एक्शन पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, निशाने पर RJD और तेजस्वी यादव

बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन जारी है. अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चल रहा है. इस पर लगातार सियासत भी हो रही है. विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है. आरजेडी की ओर से कहा गया है कि एनडीए के कई नेताओं के पास अवैध जमीन है. अब इस पर गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) की प्रतिक्रिया आई है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी ने कहा, "...देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन की बौखलाहट है… लेकिन अभी कानून का राज है. कानून को हाथ में लेने वाले और अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने वाले ही घबराए हुए हैं. गरीबों के लिए तो सरकार की योजना है… गरीबों को फ्री में जमीन देना है, फ्री में घर बनाकर देना है, इसलिए गरीबों की चिंता सरकार कर रही है… लेकिन यह लोग घबराए हुए हैं. जो दूसरे की जमीन, सरकारी जमीन, अवैध जमीन रखे हुए हैं वह लोग घबराए हुए हैं. कानून का भय लोगों में होना चाहिए."

राजू तिवारी ने तेजस्वी यादव पर किया हमला

शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में राजू तिवारी ने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया. कहा कि विपक्ष कभी भी संविधान के प्रति गंभीर नहीं रहा है. यह लोग ना तो विधानसभा में अपने दायित्व को लेकर गंभीर हैं और ना ही यह लोग जनहित के मुद्दे और बिहार वासियों के प्रति गंभीर हैं. जब बाढ़ आएगी, जनता डूब रही होगी तो यह विदेश चले जाएंगे. इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है.

राजू तिवारी ने आगे कहा कि वोट चोरी, संविधान बचाओ, यही सब उनके पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है, इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई पर राजू तिवारी ने कहा कि यह न्यायपालिका का मामला है. इसमें हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है. जो जैसा किया होगा उसको उसका फल मिलेगा.

