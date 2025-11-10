RJD समर्थकों ने कर दी बुजुर्ग की हत्या? चिराग पासवान भड़के, कहा- 'जंगलराज को वापस…'

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 70 साल के बुजुर्ग शंकर पासवान की पीट-पीटकर हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी को घेरा है. सोमवार (10 नवंबर, 2025) को चिराग पासवान इस घटना को लेकर एक तरफ जहां दुख जताया तो दूसरी तरफ उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में चिराग पासवान ने लिखा है, "गायघाट विधानसभा के सखौरा पटसारा गांव में शंकर पासवान जी की राजद समर्थकों द्वारा की गई निर्मम हत्या अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक है. परिजनों द्वारा लगाए गए चुनावी रंजिश के आशंका, राजद समर्थकों की चुनावी हार की हताशा और जंगलराज को वापस लाने की मानसिकता का प्रतीक हैं. मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें कठोरतम सजा दी जाए."

पोस्ट में चिराग ने लिखा है, "लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से सांसद अरुण भारती, सांसद वीणा देवी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी, बोचहा प्रत्याशी बेबी कुमारी, जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही एवं अन्य पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी जानकारी लेंगे और न्याय की मांग करेंगे."

क्या है पूरा मामला?

मुजफ्फरपुर के हत्था थाना क्षेत्र के पटसारा गांव में शनिवार (08 नवंबर, 2025) की रात एक 70 वर्षीय बुजुर्ग शंकर पासवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. मृतक की पुत्रवधू ने पुलिस को बताया है कि सड़क किनारे एक जलेबी के पेड़ से रमेश राय की पुत्री डाल तोड़ रही थी. शंकर पासवान ने डाल तोड़ने से मना किया. इसी पर विवाद हो गया. इसके बाद रमेश राय के घर की महिलाओं और अन्य सदस्यों ने शंकर पासवान की पिटाई कर दी जिससे उनकी मौत हो गई.

उधर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. दूसरी ओर इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है. चिराग पासवान ने आवाज उठाई है. देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है.

