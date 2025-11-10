बिहार: भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या, सरकारी जमीन पर कब्जा के विवाद में फायरिंग

नालंदा के हरनौत में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की सुबह एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. पूरी घटना हरनौत थाना इलाके के फलहनवां गांव की है. यह हत्या सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुई है. मृतक की पहचान फलहनवां गांव निवासी 48 वर्षीय चंद्रदीप प्रसाद के रूप में की गई है.

घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी समेत मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची. जांच शुरू कर दी गई है. परिजनों ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में यह घटना हुई है. बताया जाता है कि मृतक चंद्रदीप प्रसाद आज (सोमवार) सरकारी जमीन पर धान का बोझा रखने गए थे, तभी भुन्ना यादव अपने कुछ लोगों के साथ आया और गोली चला दी.

आंख के नीचे लगी गोली… मौके पर हुई मौत

फायरिंग के बाद गोली चंद्रदीप प्रसाद की आंख के नीचे लगी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी के अनुसार, चंद्रदीप प्रसाद और भुन्ना यादव रिश्ते में चाचा-भतीजा (गोतिया में) लगते हैं. इस मामले में परिजनों ने भुन्ना यादव, लवकुश समेत अन्य कुछ लोगों को आरोपी बनाया है. गोली मारने का आरोप भुन्ना यादव पर लगा है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शुरू की गई छापेमारी

इस पूरे मामले में डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव में गोलीबारी हुई है. इसके बाद टीम जांच के लिए पहुंची. उन्होंने बताया कि गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या की गई है. जमीन को लेकर गोतिया के बीच विवाद हुआ था. मामले की जांच की जा रही है. एफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. इसके लिए छापेमारी की जा रही है.

