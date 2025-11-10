हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या, सरकारी जमीन पर कब्जा के विवाद में फायरिंग

बिहार: भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या, सरकारी जमीन पर कब्जा के विवाद में फायरिंग

Bihar Crime News: नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र की घटना है. आंख के नीचे गोली लगने से मौके पर ही चंद्रदीप प्रसाद की मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : अमृतेश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

नालंदा के हरनौत में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की सुबह एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. पूरी घटना हरनौत थाना इलाके के फलहनवां गांव की है. यह हत्या सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुई है. मृतक की पहचान फलहनवां गांव निवासी 48 वर्षीय चंद्रदीप प्रसाद के रूप में की गई है. 

घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी समेत मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची. जांच शुरू कर दी गई है. परिजनों ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में यह घटना हुई है. बताया जाता है कि मृतक चंद्रदीप प्रसाद आज (सोमवार) सरकारी जमीन पर धान का बोझा रखने गए थे, तभी भुन्ना यादव अपने कुछ लोगों के साथ आया और गोली चला दी. 

आंख के नीचे लगी गोली… मौके पर हुई मौत

फायरिंग के बाद गोली चंद्रदीप प्रसाद की आंख के नीचे लगी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी के अनुसार, चंद्रदीप प्रसाद और भुन्ना यादव रिश्ते में चाचा-भतीजा (गोतिया में) लगते हैं. इस मामले में परिजनों ने भुन्ना यादव, लवकुश समेत अन्य कुछ लोगों को आरोपी बनाया है. गोली मारने का आरोप भुन्ना यादव पर लगा है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शुरू की गई छापेमारी

इस पूरे मामले में डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव में गोलीबारी हुई है. इसके बाद टीम जांच के लिए पहुंची. उन्होंने बताया कि गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या की गई है. जमीन को लेकर गोतिया के बीच विवाद हुआ था. मामले की जांच की जा रही है. एफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. इसके लिए छापेमारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें- ना रोड शो, ना प्रचार में... एक साथ क्यों नहीं दिखे PM मोदी और नीतीश कुमार? BJP नेता ने बताया

Published at : 10 Nov 2025 12:32 PM (IST)
Tags :
Nalanda BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: '25 से 30, फिर से नीतीश'- Patna में CM का Poster लगाया गया | Nitish | Tejashwi
UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
बॉलीवुड
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget