हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET छात्रा मौत मामला: कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, कृष्णा अल्लावरु बोले- 'SSP खुद गैंगस्टर…'

NEET छात्रा मौत मामला: कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, कृष्णा अल्लावरु बोले- 'SSP खुद गैंगस्टर…'

NEET Student Death Case: बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि इस एसआईटी में ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो खुद मामले को दबाना चाहते हैं. अगर चोर को कोतवाली में बैठाओगे तो चोरी की जांच नहीं होती.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Jan 2026 03:20 PM (IST)
नीट छात्रा की मौत का मामला अब बढ़ता जा रहा है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) को बिहार कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर उतरकर विरोध जताया. नीतीश कुमार शर्म करो… नीतीश कुमार होश में आओ का नारा लगाया. विरोध प्रदर्शन में खुद बिहार कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे.

बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए. इस केस में एसआईटी का गठन किया गया है. इस पर उन्होंने कहा कि पहले जो एसआईटी का गठन हुआ उसमें कितना न्याय मिला है? इससे भी ऊपर इस एसआईटी में ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो खुद मामले को दबाना चाहते हैं. अगर चोर को कोतवाली में बैठाओगे तो चोरी की जांच नहीं होती. ये बिहार की जनता भी देख रही है और भारत की जनता भी देख रही है.

'जब तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे'

एसएसपी ने बयान दिया कि रेप नहीं हुआ है. स्लीपिंग पिल्स पाए गए हैं. क्या कहिएगा? इस पर कृष्णा अल्लावरु ने कहा, "इससे लगता है एसएसपी खुद गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है. प्रशासन खुद गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है. प्रशासन, पुलिस और सरकार माफिया और क्राइम एवं गैंगस्टर के साथ है, जनता के साथ नहीं है. जनता के इंसाफ की बात है, पीड़िता के सम्मान की बात है, जब तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे." 

'हम सरकार को जगाने निकले हैं'

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "...जनता के दबाव के बिना यह सरकार नहीं जागती. हम सरकार को जगाने के लिए निकले हैं. इस घटना के अलग-अलग तरह की बातें आ रही हैं. आपके पास बुलडोजर चलाने का समय है, लेकिन एक छात्रा जो नीट की छात्रा थी उसके लिए समय नहीं है. जब मीडिया में और पब्लिक में बात आ जाएगी तब आप संज्ञान लेंगे? हर दिन इस तरह की घटना हो रही है. ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं, फिर भी 90% मामलों को दबा दिया जाता है… थाने में शिकायत दर्ज नहीं की जाती है. हमारी मांग है कि अगर एसआईटी का गठन किया गया है, तो 24 घंटे के भीतर रिजल्ट सामने आना चाहिए."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 19 Jan 2026 03:19 PM (IST)
Embed widget