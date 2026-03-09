नीतीश कुमार का जिक्र कर राजेश राम का बड़ा बयान, 'कांग्रेस को कोई आश्चर्य नहीं...'

बिहार में सियासी बदलाव की बयार के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार वोट चोरी की बदौलत बनी थी और नीतीश कुमार को हटाने की साजिश रची जा रही थी. कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को ‘डिजिटल अरेस्ट’ करने का आरोप भी लगाया.

बिहार में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से आश्चर्य नहीं- कांग्रेस

बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ''बिहार में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है. इस बात का अंदेशा पहले से ही था, चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने बिहार की जनता को आगाह किया था कि बीजेपी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी! परिणाम आज सबके सामने है.''

मौजूदा सरकार वोट चोरी की बदौलत बनी थी… pic.twitter.com/rO2I0eM4YW — Rajesh Ram (@rajeshkrinc) March 9, 2026

'नीतीश कुमार अपनी विचारधारा को RSS के हवाले कर चुके'

उन्होंने आगे कहा, ''मौजूदा सरकार वोट चोरी की बदौलत बनी थी और नीतीश कुमार जी को हटाने की साजिश लंबे समय से पर्दे के पीछे रची जा रही थी. आज स्थिति यह है कि BJP ने नीतीश कुमार जी को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर लिया है. जो नेता कभी समाजवादी विचारधारा की लड़ाई लड़ते थे, आज वही उस विचारधारा को आरएसएस के एजेंडे के हवाले कर चुके हैं.''

नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. उन्होंने 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया. राज्यसभा जाने के फैसले और नामांकन दाखिल करने के बाद से जदयू कार्यकर्ताओं में रोष भी देखा गया है. वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं. उन्होंने रविवार (08 मार्च) को औपचारिक तौर से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की. विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और नीतीश कुमार को हटाने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं.