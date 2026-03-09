हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनिशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने साफ की तस्वीर

निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने साफ की तस्वीर

Nishant Kumar News: बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सब लोगों की इच्छा और आग्रह के बाद ही निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है. वो हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सियासी उथलपुथल के बीच राज्य सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा चले जाएंगे लेकिन नेता वही रहेंगे. मंत्रियों के विभागों का फैसला भी नीतीश कुमार ही लेंगे.

राज्य सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब पूछा गया कि क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? इस पर उन्होंने साफ तौर से कहा, ''अब ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे. सिर्फ निशांत ही नहीं बल्कि जेडीयू से किस विभाग का कौन मंत्री बनेगा, ये सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे. सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही न रहें, नेता वही रहेंगे.''

निशांत कुमार की बिहार यात्रा पर क्या बोले विजय चौधरी?

निशांत कुमार की बिहार यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, ''निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर तो निकलेंगे ही. अब पार्टी में उनकी सर्वस्वीकारिता है. सब लोग उनको मानते हैं. सब लोगों की इच्छा और अनुरोध के बाद ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है. यह भी स्वाभाविक है कि वो हर जिले के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे. ये तो अब चरणबद्ध तरीके से होगा.''

नीतीश कुमार अपने संकल्प के लिए जाने जाते- विजय चौधरी

जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा, ''हमारे मुख्यमंत्री तो अपने संकल्प के लिए ही जाने जाते हैं. बिहार को विकसित प्रदेश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए उन्होंने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की थी. संयोग से 12 जिलों में यात्रा हुई थी और कुछ जिले बचे हुए थे. उन्होंने फिर से बचे हुए जिलों में समृद्धि यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है. उनका जो संकल्प होता है उसको वो पूरा करके ही दम लेते हैं.''

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 09 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar Vijay Kumar Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने साफ की तस्वीर
निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने साफ की तस्वीर
बिहार
निशांत कुमार JDU को कैसे मजबूत करेंगे? खुद बताया प्लान, कहा- 38 जिलों में...
निशांत कुमार JDU को कैसे मजबूत करेंगे? खुद बताया प्लान, कहा- 38 जिलों में...
बिहार
नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का बड़ा बयान, 'चुनाव से पहले...'
नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय देगी मोदी सरकार! जानें- क्यों लग रहीं ये अटकलें?
राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय देगी मोदी सरकार! जानें- क्यों लग रहीं ये अटकलें?
Advertisement

वीडियोज

Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Iran Vs US-Israel War: ईरान के इजरायल पर हमले को लेकर पूर्व राजनयिक ने क्या बताया? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
क्रिकेट
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर
धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई
शिक्षा
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
यूटिलिटी
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget