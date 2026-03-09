निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने साफ की तस्वीर

बिहार में सियासी उथलपुथल के बीच राज्य सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा चले जाएंगे लेकिन नेता वही रहेंगे. मंत्रियों के विभागों का फैसला भी नीतीश कुमार ही लेंगे.

राज्य सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब पूछा गया कि क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? इस पर उन्होंने साफ तौर से कहा, ''अब ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे. सिर्फ निशांत ही नहीं बल्कि जेडीयू से किस विभाग का कौन मंत्री बनेगा, ये सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे. सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही न रहें, नेता वही रहेंगे.''

निशांत कुमार की बिहार यात्रा पर क्या बोले विजय चौधरी?

निशांत कुमार की बिहार यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, ''निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर तो निकलेंगे ही. अब पार्टी में उनकी सर्वस्वीकारिता है. सब लोग उनको मानते हैं. सब लोगों की इच्छा और अनुरोध के बाद ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है. यह भी स्वाभाविक है कि वो हर जिले के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे. ये तो अब चरणबद्ध तरीके से होगा.''

नीतीश कुमार अपने संकल्प के लिए जाने जाते- विजय चौधरी

जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा, ''हमारे मुख्यमंत्री तो अपने संकल्प के लिए ही जाने जाते हैं. बिहार को विकसित प्रदेश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए उन्होंने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की थी. संयोग से 12 जिलों में यात्रा हुई थी और कुछ जिले बचे हुए थे. उन्होंने फिर से बचे हुए जिलों में समृद्धि यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है. उनका जो संकल्प होता है उसको वो पूरा करके ही दम लेते हैं.''