हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना

बिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना

Bihar News: AIMIM प्रवक्ता आदिल हसन ने अल्पसंख्यक कल्याण बजट पर RJD और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता सदन में अल्पसंख्यकों के मुद्दे नहीं उठाते.

By : परमानंद सिंह | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Feb 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट में कम राशि पेश होने के मामले पर महागठबंधन के मुस्लिम नेताओं पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि बजट पर आरजेडी और कांग्रेस के सभी मुस्लिम नेता खामोश थे.

आदिल हसन ने कहा कि कल शुक्रवार को विधान परिषद में माइनॉरिटी के बजट पर इन नेताओं ने कौम को धोखा दिया है. सवाल न पूछकर, आवाज न बुलंद करके. चाहे अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो या कारी शोएब, जब-जब पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का मुद्दा होता है तो मजलिस ही बुलंदी से खड़ी होती है.

सभी पार्टियों से सवाल पूछने का आह्वान

उन्होंने कहा कि सवाल पूछिए आप, चाहे रहनुमा किसी भी पार्टी का हो. मजलिस से भी पूछिए, लेकिन और भी पार्टियों से जो मुसलमानों के वोट से जीतते तो हैं लेकिन उनके मुद्दे पर कुछ नहीं करते हैं. सवाल तथ्य के बुनियाद पर पूछिए, जिम्मेदारी के साथ पूछिए, जिम्मेदारी तय करने को पूछिए.

'मुसलमानों पर कुछ नहीं बोलते'

आदिल हसन ने कहा कि ये लोग सिर्फ AIMIM को गाली देने का काम करते हैं. आप शौक से हम लोगों को गाली दीजिए, लेकिन माइनॉरिटी के मुद्दे को भी सदन में उठाइए. आप उनसे जब वोट लेते हैं तो उनके हित के लिए भी सदन में कुछ बोलिए. लेकिन ये लोग मुस्लिम-दलित पर कुछ भी नहीं बोलते हैं.

AIMIM के सभी विधायकों ने उठाए मुद्दे

उन्होंने दावा किया, "हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान सहित AIMIM के सभी पांचों विधायकों ने माइनॉरिटी के मुद्दे को सदन में उठाया है. चाहे कटाव का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, उनके हित के लिए सदन में आवाज बुलंद किया है."

आरजेडी-कांग्रेस के मुस्लिम नेता चुप क्यों- आदिल

आदिल हसन ने कहा, "लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के सभी मुस्लिम नेता चुप रहे. जमाखान तो मुस्लिम हैं, लेकिन वह सरकार में मंत्री हैं, इसलिए वह कुछ नहीं बोल सकते हैं. लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को क्या हो गया है? वह सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेना जानते हैं."

राजनीतिक गलियारों में हलचल

आदिल हसन के इस बयान ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. महागठबंधन के नेताओं से अब प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है. विपक्षी दलों पर यह गंभीर आरोप है कि वे अल्पसंख्यकों के वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके मुद्दों पर सदन में आवाज नहीं उठाते.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Adil Hasan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना
बिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना
बिहार
रीना पासवान के राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच चिराग की दो टूक, 'मेरी मां राजनीति में…'
रीना पासवान के राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच चिराग की दो टूक, 'मेरी मां राजनीति में…'
बिहार
'पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आगे रहेगी RJD', प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी संटू का दावा
'पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आगे रहेगी RJD', प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी संटू का दावा
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: राबड़ी देवी से बोले सम्राट चौधरी, 'मंत्री का बेटा शामिल है तो...'
NEET छात्रा मौत मामला: राबड़ी देवी से बोले सम्राट चौधरी, 'मंत्री का बेटा शामिल है तो...'
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
दिल्ली NCR
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ली डिलीवरी बॉय की जान, जोरदार टक्कर से मौके पर हुई मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ली डिलीवरी बॉय की जान, जोरदार टक्कर से मौके पर हुई मौत
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
शिक्षा
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget