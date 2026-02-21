हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रीना पासवान के राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच चिराग की दो टूक, 'मेरी मां राजनीति में…'

Rajya Sabha Elections 2026: चिराग पासवान ने कहा कि राज्यसभा की पांच में से पांच सीटों पर एनडीए की जीत होगी. उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिलेगी न? इस सवाल पर चिराग पासवान शांत दिखे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Feb 2026 01:23 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी माहौल टाइट है. विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से देखें तो पांच सीटों में से चार पर तो एनडीए की जीत तय है. इन पांच सीटों में से दो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और दो बीजेपी के हाथ में है. इस बीच ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक सीट पर दावा ठोकेंगे और उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा जाएंगी. हालांकि ऐसी खबरों पर अब चिराग पासवान ने खुद ही विराम लगा दिया है. 

शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा, "प्रभु मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं. आप लोग इसे कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं. वह (रीना पासवान) अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखती हैं. रखना चाहती हैं." 

पांच सीटों में से मां के लिए कोई दावेदारी नहीं

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा, "एक मां होने के नाते ये जरूर है कि वो मेरे साथ सार्वजनिक रूप से मंच पर दिखती हैं या अर्धांगिनी होने के नाते मेरे पिता के साथ दिखी होंगी, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहतीं. मेरी मां की पांच राज्यसभा सीटों में से कोई दावेदारी नहीं है. इतना जरूर मानता हूं कि पांच की पांच सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा. इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है." उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिलेगी न? इस सवाल पर चिराग पासवान शांत दिखे.

चिराग पासवान ने किया विपक्ष पर हमला

इससे पहले हाजीपुर में चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर हमला किया. बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "कोई भी घटना घटती है तो चिंता का विषय है. विपक्ष चाहे इस पर राजनीति करे लेकिन ये हमारी सरकार के लिए गंभीर विषय है. एक घटना भी घटे तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है... बिहार प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा भी स्थानीय प्रशासन को और मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं... ऐसी घटनाएं घटनी ही नहीं चाहिए जिसके लिए हमारी सरकार हर संभव  कदम उठाने का प्रयास कर रही है... परिवार को न्याय मिले, उसके लिए भी हम उतनी ही तत्परता से प्रतिबद्ध हैं."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 21 Feb 2026 01:22 AM (IST)
Chirag Paswan Rajya Sabha Election Reena Paswan Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
