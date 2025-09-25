बिहार के गयाजी में गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को एक बड़ा हादसा हो गया. खिजरसराय थाना क्षेत्र के केनी पुल के समीप रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के नदी में डूब गए. ये सभी नदी के किनारे रील बना रहे थे. इसी दौरान गहरे पानी में चले गए. खुद को डूबता देख ये लोग चिल्लाने लगे. आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े.

काफी मशक्कत के बाद सबको किसी तरह बाहर निकाला गया. आनन-फानन में इन्हें बेलागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद दो लड़कों को बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. वहीं सात लड़कों को बेलागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही भर्ती किया गया जिनमें से पांच की मौत हो गई. दो का इलाज हो रहा है.

11वीं और 12वीं के हैं ये सभी लड़के

घटना के बाद परिजनों को पता चला तो गांव में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि ये सभी लड़के स्कूल से लौट रहे थे. इसी दौरान वीडियो बनाने के लिए नदी के किनारे चले गए और यह बड़ा हादसा हो गया. लोगों ने बताया कि इनमें से कुछ लड़के 11वीं कक्षा के हैं तो कुछ 12वीं के हैं.

इस पूरे मामले में नीमचक बथानी अनुमंडल के एसडीएम केशव आनंद ने बताया कि अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा घटना की सूचना मिली है. बताया गया कि छह लड़कों का नाम पता चल सका है. तौसीफ, जासिफ, साहिल, जैम, सुफियान और साजिद की पहचान हुई है. घटना केनी घाट के समीप हुई है. आगे की जानकारी ली जा रही है.

दूसरी ओर घटना कैसे हुई और कैसे क्या कुछ हुआ है यह इलाजरत लड़के सही तरीके से बता पाएंगे. नौ लड़कों में से कोई सगा भाई भी था या इनमें से कुछ लड़के एक ही परिवार के भी थे यह सब जांच के बाद पता चलेगा.

यह भी पढ़ें- आत्महत्या से पहले सोनम ने दोस्त से क्या कहा था? पिता से भी की थी बात, जांच करने पटना से नालंदा पहुंची टीम