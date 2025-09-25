नालंदा के चंडी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा सोनम कुमारी ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) की रात हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी. वह सेकंड सेमेस्टर (सिविल ब्रांच) की छात्रा थी. आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है. सुसाइड के बाद कॉलेज के अन्य छात्रों ने तोड़फोड़ की. आरोप था कि छात्रा को अस्पताल भेजने के लिए कॉलेज की ओर से वाहन नहीं दिया गया. गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ के साथ कई गाड़ियों में आग लगा दी. पटना से नालंदा पहुंची टीम अब इस मामले की जांच में जुट गई है.

छात्रा सोनम मुंगेर जिले की रहने वाली थी. हंगामा और तोड़फोड़ करने के बाद हॉस्टल छोड़कर सारे छात्र फरार हो गए हैं. बताया जा रहा है कि सोनम ने सुसाइड करने से पहले अपने पिता से फोन पर बात की थी. पिता से कहा था, "आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा खाए हैं या नहीं इसलिए आपको कॉल किए थे." पिता से सोनम की ये आखिरी बात थी.

पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर पैतृक गांव चले गए. परिवार वालों ने मीडिया से कुछ बताया नहीं. दूसरी ओर सोनम की रूममेट शिखा ने बताया है कि रात करीब नौ बजे उसने सोनम को मेस में चलने के लिए कहा था. सोनम ने कहा था कि उसने नमकीन खाई है, पेट भर चुका है. इसके बाद जब वो (शिखा) खाना खाकर लौटी तो कमरे में सिर्फ लैपटॉप मिला और लाइट जल रही थी. इसके बाद उसने सोनम के मोबाइल पर कई बार फोन किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ. रुम से नीचे झांका तो जमीन पर उसकी लाश पड़ी थी.

जांच के लिए पटना से पहुंची टीम

पटना से नालंदा पहुंची टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. पटना से जॉइंट सेक्रेटरी मंजीत कुमार के साथ कई सदस्य पहुंचे हैं. मंजीत कुमार ने मीडिया से कहा कि कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ हुई है. आकलन किया जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ है. जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी. संबंधित विभाग, जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो. पुलिस अपना काम कर रही है.

छात्रा की मौत के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में तोड़फोड़, आगजनी, समेत सरकारी संपत्ति को क्षति करने के मामले में दो प्रकार की एफआईआर दर्ज होगी. पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ तो कॉलेज में तोड़फोड़ और आगजनी पर मामला दर्ज होगा. वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. फिलहाल कॉलेज खाली है. बता दें कि सुरक्षा डीएसपी रंजन कुमार की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है.