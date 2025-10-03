हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election: नीतीश कुमार पर भड़के पशुपति पारस, बोले- 'कितनी उम्मीदों से उन्हें CM बनाया था लेकिन...'

Bihar Election: नीतीश कुमार पर भड़के पशुपति पारस, बोले- 'कितनी उम्मीदों से उन्हें CM बनाया था लेकिन...'

Bihar Election 2025: पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश सरकार से निराश होकर बदलाव चाहती है. 32 जिलों की बैठकों में लोगों ने विकास, रोजगार और सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और मौजूदा सरकार से निराश हो चुकी है.

पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति 20 साल से सत्ता में है. बिहार की जनता ने उन्हें बहुत उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन राज्य को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला. आज जनता हताश और परेशान है.

32 जिलों में चल रहा जनसंपर्क अभियान

पशुपति कुमार पारस ने बताया कि उनकी पार्टी ने अब तक बिहार के 32 जिलों में बैठकें और जनसंपर्क कार्यक्रम किए हैं. इन दौरों के दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सीधी बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि लोगों का साफ कहना है कि वे अब बदलाव के मूड में हैं और नई सरकार देखना चाहते हैं.

पशुपति पारस ने विकास पर उठाए सवाल

RLJP प्रमुख ने नीतीश कुमार की सरकार पर विकास के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. युवा लगातार पलायन करने को मजबूर हैं और किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं. पारस ने दावा किया कि जनता इस बार वोट के जरिए जवाब देगी.

चुनावी रणनीति पर संकेत तेज

पशुपति कुमार पारस ने यह भी इशारा किया कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएगी. हालांकि गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर उन्होंने फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं कहा. उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मकसद बिहार को नई दिशा देना और युवाओं को रोजगार दिलाना होगा.

नीतीश सरकार पर सीधा हमला

पारस ने कहा कि 20 साल तक बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया. लेकिन सच्चाई यह है कि जनता को ना तो रोजगार मिला और ना ही बेहतर बुनियादी सुविधाएं. अब जनता बदलाव के लिए तैयार है.

Published at : 03 Oct 2025 09:47 AM (IST)
विश्व
Embed widget