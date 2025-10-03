बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और मौजूदा सरकार से निराश हो चुकी है.

पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति 20 साल से सत्ता में है. बिहार की जनता ने उन्हें बहुत उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन राज्य को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला. आज जनता हताश और परेशान है.

VIDEO | Bihar Legislative Assembly elections: Rashtriya Lok Janshakti Party chief Pashupati Kumar Paras (@PashupatiParas) says, "One person (referring to CM Nitish Kumar) has been in power in Bihar for 20 years. The people of the state elected Nitish Kumar as the CM with a lot of… pic.twitter.com/zIGU04HBxF — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2025

32 जिलों में चल रहा जनसंपर्क अभियान

पशुपति कुमार पारस ने बताया कि उनकी पार्टी ने अब तक बिहार के 32 जिलों में बैठकें और जनसंपर्क कार्यक्रम किए हैं. इन दौरों के दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सीधी बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि लोगों का साफ कहना है कि वे अब बदलाव के मूड में हैं और नई सरकार देखना चाहते हैं.

पशुपति पारस ने विकास पर उठाए सवाल

RLJP प्रमुख ने नीतीश कुमार की सरकार पर विकास के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. युवा लगातार पलायन करने को मजबूर हैं और किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं. पारस ने दावा किया कि जनता इस बार वोट के जरिए जवाब देगी.

चुनावी रणनीति पर संकेत तेज

पशुपति कुमार पारस ने यह भी इशारा किया कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएगी. हालांकि गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर उन्होंने फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं कहा. उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मकसद बिहार को नई दिशा देना और युवाओं को रोजगार दिलाना होगा.

नीतीश सरकार पर सीधा हमला

पारस ने कहा कि 20 साल तक बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया. लेकिन सच्चाई यह है कि जनता को ना तो रोजगार मिला और ना ही बेहतर बुनियादी सुविधाएं. अब जनता बदलाव के लिए तैयार है.