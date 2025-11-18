बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने वाली है. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है. 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की हुई प्रचंड जीत से इस बार माहौल बमबम है. पटना के गांधी मैदान में भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है. इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने प्रतिक्रिया दी है.

पत्रकारों ने निशांत से पूछा कि आप भी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे? इस पर कहा कि हां जाऊंगा. मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को निशांत कुमार पटना के आईजीआईएमएस पहुंचे थे. उन्होंने कहा, "मेरी नानी भर्ती हैं. दो-तीन दिन पहले सीरियस थीं. अभी ठीक हैं. पहले से बेहतर हैं."

'जनता का आशीर्वाद है… जनता को धन्यवाद'

20 नवंबर को होने वाले समारोह को लेकर पूछा गया कि नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं. इतिहास बनने जा रहा है. इस पर जवाब में निशांत ने कहा कि जनता का आशीर्वाद है. बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं. हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हों या बीजेपी, लोजपा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबकी मेहनत है.

एनडीए परिवार की जीत हुई: निशांत कुमार

आगे बातचीत के क्रम में निशांत से कहा गया कि 2005 में नीतीश कुमार ने शपथ लिया था और फिर से गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं. इस पर कहा, "पिता जी का सौभाग्य है… जनता की कृपा है, आशीर्वाद है." इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, और भी बड़े नेता आएंगे, इस पर कहा कि सबका स्वागत है. हमारा पूरा एनडीए का परिवार है. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो भी आएं सबका स्वागत है. बधाई भी देता हूं कि एनडीए परिवार की जीत हुई है.

दूसरी ओर शपथ ग्रहण को लेकर मंगलवार को ही नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लिया. नीतीश कुमार के अलावा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया. पटना और गांधी मैदान के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar Government Formation: पटना में भव्य होगा NDA का शपथ ग्रहण समारोह, आम मतदाता भी लेंगे हिस्सा, जानिए तैयारी

