हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा

Exclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा

Bihar NDA Government Formation: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा. एनडीए में सब कुछ सहज था है और रहेगा.

By : शशांक कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

विधानसभा चुनाव (2025) में हुई प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू है. गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की है. नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा और उनकी पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे इस पर उन्होंने खुलकर बयान दिया. 

'नीतीश कुमार ही नई सरकार में होंगे मुख्यमंत्री'

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं. आगे नई सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे. सीएम पद को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन न पहले था न अब है. उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है. हमारी पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे… कौन बनेगा, इसको लेकर सहयोगी दलों से बातचीत हो गई है. एनडीए में सब कुछ सहज था है और रहेगा."

एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख ने कहा, "चुनाव में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था. विपक्ष का आरोप हार की हताशा है. जीतने पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते. एक भी वोटर मीडिया के सामने आकर वोट चोरी की बात नहीं कही."

कुशवाहा ने महागठबंधन में किया टूट का दावा

बातचीत के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि क्या महागठबंधन में टूट हो सकती है? इस पर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया. कहा कि महागठबंधन नाम की कोई चीज अब रही नहीं. अब वहां क्या बचा है? टूट कर कर कितना बचा देख लीजिए. उन्होंने कहा कि किसी दिन भी लोग उधर से इधर हो जाएंगे.

लालू परिवार में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. कहा गया कि रोहिणी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन लालू तेजस्वी के साथ खड़े हैं. पार्टी का भविष्य बताया है. इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "लालू परिवार की जो स्थिति है वह जनता देख रही है, लेकिन यह आंतरिक मामला है. टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके यहां क्या संस्कार है… लोगों के साथ क्या व्यवहार है… यह तो दिख रहा."

Published at : 18 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Upendra Kushwaha Bihar New Government NDA Government Formation BIHAR NEWS Bihar NDA Government Formation
