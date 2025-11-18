बिहार विधानसभा चुनाव (2025) से पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीट से अधिक आई तो वे राजनीति छोड़ देंगे. मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को जब प्रशांत किशोर ने चुनावी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पत्रकारों ने इसको लेकर सवाल कर दिया. इस पर प्रशांत किशोर ने अपना स्टैंड क्लियर किया.

प्रशांत किशोर ने कहा, "सरकार ने 1.50 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है, पूरे देश में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या ये 10 हजार देकर वन टाइम वोट खरीदा गया है या किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है. मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एक अधिकार है वो चाहे तो योजना शुरू कर सकती है. अंतिम महीने में ही किया हम उस बहस में नहीं पड़ रहे हैं. इलेक्शन कमिशन ने चुनाव के समय ये पैसा बांटने दिया ये उनकी गलती है… उस पर भी हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत जीतकर आए हैं उसको लागू कर दीजिए. हम लोगों को बिहार में रहने की ही जरूरत नहीं है. बिहार ही छोड़ देंगे. राजनीति की क्या बात है."

बिहार की बात करता रहूंगा: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "जीत और हार के बीच एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार ने… उनकी सरकार ने… ये हर विधानसभा में 60 हजार वोट 10 हजार रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है?" राजनीति से इस्तीफे के सवाल पर पीके ने कहा, "मैं किस पद पर हूं जो इस्तीफा दे दूं? बता दीजिए… मैंने राजनीति छोड़ने की बात की थी, बिहार की बात करता रहूंगा."

पीके ने क्यों किया था 25 सीट का दावा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने साफ किया कि उन्होंने जेडीयू के लिए 25 सीट का दावा क्यों किया था. प्रशांत किशोर ने कहा कि 3 साल बिहार के गांव-गांव की यात्रा के बाद उन्हें दिखा और जो समझ में आया नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आनी चाहिए थी. पीके ने कहा कि वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है. हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है. हिंदू-मुस्लिम नहीं किया है. वोट नहीं खरीदा है.

