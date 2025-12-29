बिहार के नवादा जिले में सोनसिहरी पंचायत के मुखिया चंदन कुमार का एक कथित डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमेरिका बिगहा गांव का बताया जा रहा है.

इस वायरल वीडियो में मुखिया उजले कपड़े पहने हुए बार बालाओं (नर्तकियों) के साथ ठुमके लगाते और अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें देते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए कई सवाल

जानकारी के अनुसार, वीडियो में चल रही फिल्मी गाना धुन को सुनकर लोग बिहार में लागू शराबबंदी पर भी सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर शराब का सेवन होता है, जो राज्य की नीति के खिलाफ है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

कई लोगों ने इसे जनप्रतिनिधि की मर्यादा के खिलाफ बताया और कहा कि जनता बेहतर प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन ऐसे कृत्य से उनकी छवि खराब होती है.

वीडियो वायरल के बाद मुखिया चंदन कुमार के उड़े होश

वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही मुखिया चंदन कुमार के होश उड़ गए. उन्होंने मीडिया से बातचीत में सफाई दी कि यह वीडियो लगभग 15 दिन पुराना है और अपने परिवार के एक निजी कार्यक्रम का है. मुखिया ने कहा कि मैं परिवार के कार्यक्रम में गया था, जहां डांस हुआ. इसमें कुछ भी गलत या आपत्तिजनक नहीं है. कुछ लोग जानबूझकर पुराना वीडियो वायरल करके मेरी छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं.

पहले भी कई मुखियाओं की वायरल हो चुकी है डांस वीडियो

हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही. लोग इसे शेयर करते हुए जनप्रतिनिधियों से नैतिकता की उम्मीद जता रहे हैं. बिहार में पहले भी कई मुखियाओं और जनप्रतिनिधियों के ऐसे डांस वीडियो वायरल हो चुके हैं. जिससे शराबबंदी और सार्वजनिक मर्यादा पर बहस छिड़ जाती है. फिलहाल, इस मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

ये भी पढ़िए- बिहार: मुंगेर में 3 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया सरेंडर, दो पर था 3-3 लाख का इनाम