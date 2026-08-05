बिहार: शादी बाद प्रेमी संग फरार, अब कई टुकड़ों में ट्रॉली में मिली

प्रेमी संग नवादा से फरार प्रेमिका की लाश बिहार से करीब 2000 किलोमीटर दूर दमन में मिली है. ट्रॉली में कई टुकड़ों में उसके शव को काटकर पैक किया गया था. हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर है. दमन की पुलिस की ओर से बीते मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को नवादा की पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो लड़की के यहां हड़कंप मच गया.

क्या है पूरा मामला?

छोटी कुमारी (उम्र 20-22 साल) नाम की युवती नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के सिउर गांव की रहने वाली थी. उसकी शादी परिवार ने कर दी थी लेकिन विवाह के एक साल बाद ही वह अपने प्रेमी ऋषभ कुमार के संग जून 2024 में फरार हो गई. उस वक्त वह अपने साथ लाखों रुपये के गहने भी लेकर चली गई थी.

दो साल तक नहीं चला पता

लड़की के फरार होने के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की लेकिन प्रेमी-प्रेमिका का कुछ पता नहीं चला. अब दो साल के बाद जब लड़की का शव दमन से मिला है तो परिजनों के होश उड़ गए हैं. लड़की के भाई अंकित उपाध्याय का आरोप है कि दो साल तक पुलिस लापता लड़की का पता नहीं लगा सकी.

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दमन में कमरे से मिली लाश

दमन की पुलिस को ओर से जो नवादा की पुलिस को जानकारी दी गई उसके अनुसार, एक कमरे से पुलिस ने ट्रॉली में बंद शव को बरामद किया है. कई टुकड़ों में शव था. आधार कार्ड से पहचान होने के बाद नवादा की पुलिस से संपर्क किया गया. हालांकि प्रेमी ऋषभ का अभी कुछ पता नहीं चला है कि वह कहां है. लड़की के परिवार वाले ऋषभ को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि शव का अंतिम संस्कार दमन में ही होगा.

इस मामले में बुधवार (05 अगस्त, 2026) को नवादा के डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि पूर्व में मुकदमा दर्ज हुआ था. दमन में लाश मिलने के बाद वहां की पुलिस की ओर से नवादा पुलिस से संपर्क किया गया. ऋषभ कुमार नामक के युवक पर परिवार के लोगों ने प्रेम-प्रसंग में लड़की को ले जाने की बात कही थी. अब आगे की जांच पुलिस कर रही है.

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