यूक्रेन से अफ्रीका तक, पिंडदान करने गयाजी पहुंचे विदेशी मेहमान

बिहार के गयाजी में आयोजित पितृपक्ष मेला महासंगम-2026 में आस्था का अनूठा वैश्विक संगम देखने को मिल रहा है. देश के अलग-अलग कोने से नहीं बल्कि हर साल की तरह इस बार भी विदेशों से मेहमान पहुंचे हैं. अपने मृत पूर्वजों, मित्रों और परिवार के सदस्यों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना को लेकर यूक्रेन, रूस, जर्मनी, इटली, अफ्रीका, लातविया सहित विभिन्न देशों से विदेशी श्रद्धालु गयाजी पहुंचे और पिंडदान किया.

शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) को देवघाट पर विदेशी श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान के साथ पिंडदान, तर्पण का अनुष्ठान पूरा किया. विदेशी महिलाएं भारतीय परिधान साड़ी पहनकर पिंडदान करती नजर आईं.

इस दौरान उन्होंने धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए पंडितों के मार्गदर्शन में कर्मकांड पूरा किया. विदेशी श्रद्धालुओं की आस्था और भारतीय सनातन परंपरा के प्रति समर्पण ने देवघाट पर मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

…और प्रेरित होकर पहुंचे गयाजी

बताया कि गयाजी में पिंडदान की महत्ता और पूर्व में यहां आकर पिंडदान कर चुके विदेशी श्रद्धालुओं से प्रेरित होकर इन्होंने भी इस बार आने का निर्णय लिया था. सनातनधर्मी लोकनाथ गौड़ के नेतृत्व में पूर्व में भी कई विदेशी श्रद्धालु यहां पिंडदान कर चुके हैं.

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रूस, यूक्रेन, जर्मनी, इटली, अफ्रीका सहित अन्य देशों से श्रद्धालु पितृपक्ष मेले में शामिल हो रहे हैं. इनमें बुजुर्ग महिलाओं से लेकर युवा श्रद्धालु तक शामिल हैं. कई विदेशी श्रद्धालु निर्जला रहकर पिंडदान की परंपरा निभाने की तैयारी में हैं.

गयाजी पहुंचे श्रद्धालुओं में रूस की ब्रिनेवा (68), दूरसुनोवा (42), रेडियोलगा (47), पावलोवा (46), बुरीवाओकसाना (42), गिमडिनोवा (49) और सिफ्टेसिफायना (31) शामिल हैं. जर्मनी से स्वेतलाना (54), थुन (42), सच्चवाब लिडिया (49), कोचनाटालिए (48), मोएलर एउजेंया (52), साईरबोअन्ना (43), मिस्साल इरना (57), कोचनेव तातजाना (49), सचलमकृस्टिना (38) और नेबेलीका (39) ने भी पिंडदान किया.

इटली की बात करें तो बोराच्ची मस्सीमो (68), यूक्रेन की खोमेवको ओइकसान्द्रा (39) और कुरिलोवा नतासिआ (66), घाना-अफ्रीका के माइकल मनसो (52) व असमोह (54) तथा लातविया की वी. अपुसिंस्का (55) ने भी गयाजी आकर पिंडदान किया.

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