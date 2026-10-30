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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र MLC चुनाव के बाद महायुति में खटास! नाराज शिंदे ने शिवसैनिकों को दिए ये निर्देश

महाराष्ट्र MLC चुनाव के बाद महायुति में खटास! नाराज शिंदे ने शिवसैनिकों को दिए ये निर्देश

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति की हार से आंतरिक कलह बढ़ गई है. सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेताओं को मतभेद न बढ़ाने और एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद के परिणाम सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के लिए चिंताजनक रहे हैं. बीजेपी नीत महायुति को पांच में से केवल दो सीटों पर जीत मिली, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने तीन सीटों पर जीत हासिल की. इनमें से भी एक सीट सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी का मजबूत किला कही जाने वाली नागपुर थी. ऐसे में अब महायुति के सहयोगी दलों में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है. इसको लेकर शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सख्त रुख अपना रहे हैं.

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मतभेदों को हवा न देने की नसीहत

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बाद महायुति में बढ़ती खटास को देखते हुए एकनाथ शिंदे नाराज हैं. उन्होंने अपनी शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि विवाद आगे न बढ़ाएं. डिप्टी सीएम ने पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि महायुति में पैदा हुए मतभेदों को हवा न दें. 

वहीं, डिप्टी सीएम ने अपने समर्थकों से कहा है कि बतौर सहयोगी दल महायुति की सफलता पर विचार करें और परिणामों पर आत्ममंथन करें. गलतियों को दोबारा न दोहराएं. गठबंधन में दरार न आए और आंतरिक विवादों का फायदा विपक्ष को न मिले, इसका ध्यान रखना जरूरी है.

सहयोगी दलों के खिलाफ गलत बयान देने से किया मना

इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने महायुति के तौर पर काम करते समय हुई गलतियों और कमियों पर स्थानीय पदाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. महायुति समन्वय समिति और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. 

फिलहाल, शिवसेना के प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों को मीडिया के सामने सहयोगी दलों के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. गुरुवार (29 अक्टूबर) की रात हुई बैठक में एकनाथ शिंदे ने मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ दोबारा काम शुरू करने को कहा.

यह भी पढ़ें: SIR के लिए महाराष्ट्र में बढ़ी डेडलाइन, अब 30 नवंबर को जारी होगी वोटर लिस्ट

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 30 Oct 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Mahayuti MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA MLC Election Result 2026
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