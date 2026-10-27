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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'स्कूलों में रामचरितमानस अनिवार्य हो', धीरेंद्र शास्त्री की इस मांग पर BJP क्या बोली?

'स्कूलों में रामचरितमानस अनिवार्य हो', धीरेंद्र शास्त्री की इस मांग पर BJP क्या बोली?

मंत्री प्रमोद कुमार ने स्कूलों में रामचरितमानस की पढ़ाई अनिवार्य करने की धीरेंद्र शास्त्री की मांग का समर्थन किया. साथ ही, बिहार MLC चुनाव को लेकर दावा किया कि सभी आठ सीटों पर NDA की जीत होगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 27 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार ने स्कूलों में रामचरितमानस का अध्ययन अनिवार्य करने की मांग का समर्थन किया है. यह मांग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने की थी. मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि रामचरितमानस को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए. इसमें जीवन जीने, परिवार में प्रेम बनाए रखने और रिश्तों को मजबूत करने की सीख मिलती है.

मंत्री ने बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के नतीजों को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि NDA सभी आठ सीटों पर जीत दर्ज करेगा. उन्हें सरकार के कामकाज और मतदाताओं के समर्थन पर पूरा भरोसा है.

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धीरेंद्र शास्त्री ने स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग की

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मांग की है कि स्कूलों में रामचरितमानस का अध्ययन अनिवार्य किया जाए. उनका कहना है कि रामचरितमानस से बच्चों को अच्छे संस्कार और जीवन जीने की सीख मिल सकती है. इस मांग पर बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार ने भी समर्थन जताया.

प्रमोद कुमार बोले- रामचरितमानस की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए

प्रमोद कुमार ने कहा, "कौन बहुत बड़ी गलत बात बोल दिए वो? मैं तो सबको कहता हूं, खुद कहता हूं कि रामचरितमानस को आप धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए. एक मनुष्य को जीवन में कैसे जीना है, उसके लिए आप देखिए. आपका परिवार सुखी कैसे रहे, भाई-भाई के बीच में प्रेम कैसा हो, यह तो सबको सीखना अनिवार्य होना चाहिए. रामचरितमानस की हर बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए."

MLC चुनाव में NDA की जीत का दावा

दूसरी ओर बिहार MLC चुनाव के नतीजों पर मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि परिणाम शाम तक या अगली सुबह तक आ जाएगा. उन्होंने दावा किया कि NDA की आठों सीटों पर जीत तय है. चुनाव में पढ़े-लिखे और जागरूक मतदाता वोट करते हैं. प्रमोद कुमार ने कहा कि मतदाता सरकार के कामकाज के आधार पर वोट देते हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि NDA को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि कोई भी NDA को सभी आठ सीट जीतने से नहीं रोक सकता.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 27 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Bihar MLC Election Result Patna BIHAR NEWS
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