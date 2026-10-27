मोतिहारी में EOU का बड़ा एक्शन, BJP नेता रिंकू पाठक के 6 ठिकानों पर रेड

बिहार के मोतिहारी में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) की सुबह बीजेपी के कद्दावर नेता सह नगर पंचायत केसरिया की मुख्य पार्षद के पति रिंकू पाठक के आवास सहित छह ठिकानों पर रेड की गई. करीब 15 गाड़ियों से ईओयू के अधिकारी पहुंचे. ये छह ठिकाने पटना और केसरिया के बताए जा रहे हैं.

छापेमारी किस मामले में की जा रही है और जांच के दौरान क्या कुछ मिलता है यह देखने वाली बात होगी. रजनीश कुमार उर्फ रिंकू पाठक ने मीडिया से बताया कि हम सरकार के आदमी हैं. प्रशासन को छापेमारी में सहयोग कर रहे हैं.

एक साथ छह ठिकानों पर रेड से हड़कंप

बताया जाता है कि करीब 15 गाड़ियों से आर्थिक अपराध इकाई की टीम चकिया थाना पहुंची. यहां से पुलिस बल प्राप्त कर केसरिया थाने के पीछे स्थित बीजेपी के कद्दावर नेता सह नगर पंचायत केसरिया की मुख्य पार्षद के पति रिंकू पाठक के आवास, पेट्रोल पंप, युवराज रसोई गैस एजेंसी सहित छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की जिसके चलते जिले में हड़कंप मच गया.

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रिंकू पाठक पर आरोप है 10 वर्ष पूर्व साधारण परिवार से आते थे. अब उनकी अकूत संपति को लेकर चर्चा है. सवाल उठ रहा है कि इतनी संपत्ति अचानक कुछ वर्षों में कहां से आ गई. रिंकू पाठक के अपने और परिजनों के नाम से रजिस्ट्री से जुड़े 139 डीड के होने की चर्चा है. अनुमानित कीमत 100 करोड़ से ज्यादा का आकलन किया जा रहा है. अब देखना होगा कि आधिकारिक रूप से ईओयू को क्या कुछ मिलता है.

आधिकारिक बयान के बाद साफ होगा मामला

कहा जा रहा है कि राजस्व में चोरी को लेकर रिंकू पाठक के नाम से नोटिस भी आ चुका है. परिजनों के नाम पर केसरिया स्थित गैस एजेंसी की जमीन, कई मार्केट समेत दर्जनों महंगी गाड़ियां हैं. दूसरे राज्यों में भी जमीन होने की बात सामने आती रही है. ईओयू की टीम ने अब जब मामले की शुरू की है तो तमाम आरोपों का पर्दाफाश भी हो जाएगा. छापेमारी खत्म होने के बाद आधिकारिक रूप से जानकारी सामने आएगी कि क्या कुछ मामला है और रेड में क्या मिला.

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