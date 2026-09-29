Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: RJD से संजीव कुमार ने दाखिल किया पर्चा, जानें क्या कहा?

बिहार MLC चुनाव: RJD से संजीव कुमार ने दाखिल किया पर्चा, जानें क्या कहा?

बिहार एमएलसी चुनाव के नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत मंगलवार से हो गई है. इस दौरान आरजेडी से डॉ. संजीव ने पर्चा भर दिया है. उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार (29 सितंबर) शुरू हो गई है. पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है. पहले दिन आरजेडी से उम्मीदवार डॉ. संजीव सिंह ने पटना शिक्षक से नामांकन किया. इस मौके पर आरजेडी के सबसे भरोसेमंद नेता भोला यादव पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता पहुंचे.

वहीं आरजेडी से उम्मीदवार संजीव सिंह ने नामांकन के बाद कहा कि आज से हम लोग आधिकारिक रूप से चुनाव की प्रक्रिया में शिक्षकों के बीच जाएंगे. शिक्षकों में जो उत्साह है वह जबरदस्त है. सारे लोग बदलाव जा रहे हैं और 21 साल का कलंक हटाना चाहते हैं. चुनाव में बुराई पर अच्छाई की जीत होगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
नवादा: DJ विवाद में चाकूबाजी से युवक की मौत, छठियारी की खुशियां मातम में बदलीं
नवादा: DJ विवाद में चाकूबाजी से युवक की मौत, छठियारी की खुशियां मातम में बदलीं
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बिहार
चिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'
चिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'
बिहार
बिहार: चिराग पासवान के बयान पर अब आया HAM का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार: चिराग पासवान के बयान पर अब आया HAM का रिएक्शन, जानें क्या कहा?

नामांकन के बाद क्या बोले आरजेडी प्रत्याशी?

उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार शिक्षकों के विरुद्ध वाली सरकार है और हम शिक्षकों के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे. लालू प्रसाद यादव और शिक्षकों का आशीर्वाद हमारे साथ है. उन्होंने कहा कि नवल किशोर यादव ने शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया है तो शिक्षक इस बार वोट की चोट से उनको बताएंगे कि उनकी क्या ताकत होती है. 

शिक्षकों का कार्यकाल 65 साल किया जाए- संजीव सिंह

संजीव सिंह ने आगे कहा कि हमें शिक्षकों का पूरा समर्थन मिल रहा है. शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है. प्रोफेसर की तरह ही शिक्षकों को 65 साल का कार्यकाल किया जाना चाहिए. जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके है. शिक्षकों की सभी लड़ाई हम लड़ेंगे.

बता दें कि डॉ. संजीव ए पहले जेडीयू से परबत्ता विधानसभा के विधायक थे पार्टी से बगावत करने के बाद उन्हें 2025 में टिकट नहीं दिया गया और वह आरजेडी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. अब एमएलसी  चुनाव में तेजस्वी यादव ने डॉ. संजीव पर भरोसा जताया है. 

पटना क्षेत्र से नवल किशोर यादव जो बीजेपी के नेता है वह 21 सालों से एमएलसी बने हुए हैं. आज नामांकन का पहला दिन था. नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक है. 23 अक्टूबर को सभी 8 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें चार शिक्षक और चार स्नातक के हैं. 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.

बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नवादा: DJ विवाद में चाकूबाजी से युवक की मौत, छठियारी की खुशियां मातम में बदलीं
नवादा: DJ विवाद में चाकूबाजी से युवक की मौत, छठियारी की खुशियां मातम में बदलीं
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बिहार
चिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'
चिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'
बिहार
बिहार: चिराग पासवान के बयान पर अब आया HAM का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार: चिराग पासवान के बयान पर अब आया HAM का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Bigg Boss 20: Salman Khan ने Rhiti Tiwari को लगाई फटकार, Kanika Mann पर किया मजेदार Joke
एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
इंडिया
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election 2026 में BJP ने किया 6 कैंडिडेट्स का ऐलान, देखें लिस्ट
UP MLC Election 2026 में BJP ने किया 6 कैंडिडेट्स का ऐलान, देखें लिस्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget