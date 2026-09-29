बिहार MLC चुनाव: RJD से संजीव कुमार ने दाखिल किया पर्चा, जानें क्या कहा?

बिहार में 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार (29 सितंबर) शुरू हो गई है. पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है. पहले दिन आरजेडी से उम्मीदवार डॉ. संजीव सिंह ने पटना शिक्षक से नामांकन किया. इस मौके पर आरजेडी के सबसे भरोसेमंद नेता भोला यादव पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता पहुंचे.

वहीं आरजेडी से उम्मीदवार संजीव सिंह ने नामांकन के बाद कहा कि आज से हम लोग आधिकारिक रूप से चुनाव की प्रक्रिया में शिक्षकों के बीच जाएंगे. शिक्षकों में जो उत्साह है वह जबरदस्त है. सारे लोग बदलाव जा रहे हैं और 21 साल का कलंक हटाना चाहते हैं. चुनाव में बुराई पर अच्छाई की जीत होगी.

नामांकन के बाद क्या बोले आरजेडी प्रत्याशी?

उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार शिक्षकों के विरुद्ध वाली सरकार है और हम शिक्षकों के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे. लालू प्रसाद यादव और शिक्षकों का आशीर्वाद हमारे साथ है. उन्होंने कहा कि नवल किशोर यादव ने शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया है तो शिक्षक इस बार वोट की चोट से उनको बताएंगे कि उनकी क्या ताकत होती है.

शिक्षकों का कार्यकाल 65 साल किया जाए- संजीव सिंह

संजीव सिंह ने आगे कहा कि हमें शिक्षकों का पूरा समर्थन मिल रहा है. शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है. प्रोफेसर की तरह ही शिक्षकों को 65 साल का कार्यकाल किया जाना चाहिए. जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके है. शिक्षकों की सभी लड़ाई हम लड़ेंगे.

बता दें कि डॉ. संजीव ए पहले जेडीयू से परबत्ता विधानसभा के विधायक थे पार्टी से बगावत करने के बाद उन्हें 2025 में टिकट नहीं दिया गया और वह आरजेडी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. अब एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने डॉ. संजीव पर भरोसा जताया है.

पटना क्षेत्र से नवल किशोर यादव जो बीजेपी के नेता है वह 21 सालों से एमएलसी बने हुए हैं. आज नामांकन का पहला दिन था. नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक है. 23 अक्टूबर को सभी 8 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें चार शिक्षक और चार स्नातक के हैं. 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.

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